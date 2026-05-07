KT나스미디어, 1분기 영업익 33억원…전년 比 36.5%↑

AI 핵심 요약beta
- KT나스미디어가 2026년 1분기 매출 265억원, 영업이익 33억원을 기록했다.
- 영업이익은 전년 대비 36.5% 증가했고 매출은 12.5% 늘었다.
- 플랫폼광고 30%, 옥외광고 90% 성장으로 호실적을 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT그룹의 디지털 마케팅 플랫폼 기업 KT나스미디어가 2026년 1분기 매출액 265억원, 영업이익 33억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 36.5% 증가했고 매출액도 12.5% 늘었다.
1분기는 광고 비수기인 데다 지정학적 리스크로 소비 심리가 위축된 시기였다. 이 같은 환경에서 디지털광고 부문 매출은 전년 동기 대비 7% 감소한 103억원을 기록했다. 일부 소비재 업종의 광고 집행이 줄었기 때문이다.
반면 플랫폼광고 부문은 성과형 광고 수요 확대에 힘입어 전년 대비 30% 증가한 161억원의 매출을 달성했다. 경기 불확실성 속에서 광고주들이 성과 중심의 광고 집행을 확대하는 추세가 반영된 결과다.
옥외광고 플랫폼도 호실적을 기록했다. 지난해 2월 신규 수주한 서울 지하철 12·578호선의 취급고가 견조한 성장세를 보였고, 지하철 주요 역사에 설치된 디지털 옥외매체 '엔스퀘어'의 판매도 증가하면서 옥외광고 플랫폼 매출은 전년 동기 대비 90% 이상 성장했다.
AI 기반 광고 플랫폼의 캠페인 운영 효율 개선과 매체 운영 최적화를 통해 비용 증가에도 불구하고 영업이익을 크게 늘렸다.
yuniya@newspim.com