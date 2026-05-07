노머스, 배우 이시우 '프롬메시지' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 노머스가 7일 배우 이시우를 프롬 구독형 메시지 서비스에 참여시켰다.
- 이시우는 드라마와 영화 출연으로 입지를 다지고 글로벌 팬들과 소통한다.
- 노머스는 배우 IP 확대 전략으로 팬덤 유입과 구독 수익을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 아티스트 지식재산권(IP) 솔루션 기업 노머스는 글로벌 팬 플랫폼 '프롬'의 구독형 메시지 서비스에 빅픽처이티 소속 배우 이시우가 참여한다고 7일 밝혔다. 해당 서비스는 이날 오후 5시부터 정식 오픈한다.
이시우는 2018년 잡지 표지 모델로 데뷔한 뒤 ▲JTBC '시지프스: the myth' ▲tvN '별똥별' ▲넷플릭스 '종이의 집: 공동경제구역' 등에 출연하며 탄탄한 입지를 다져왔다. 특히 tvN '소용없어 거짓말'의 샤온 역으로 대중들에게 인지도를 높였다.
최근에는 드라마 '오늘부터 인간입니다만'과 영화 '롱디'에 출연하는 등 글로벌 시장 진출도 가속화하고 있다. 이시우는 프롬 서비스 론칭을 통해 글로벌 팬들과 일상을 공유하며 소통을 이어갈 예정이다.
이번 서비스 오픈은 노머스의 배우 IP 확대 전략의 일환이다. 프롬메시지는 아티스트와 팬이 1대1 메시지 형태로 소통하는 구독 기반 서비스로, 다양한 IP 확보를 통해 경쟁력을 강화하고 있다. 회사는 배우 IP 라인업 강화를 바탕으로 글로벌 팬덤 유입과 구독형 수익 구조를 확대해 나간다는 전략이다.
노머스 관계자는 "프롬메시지를 통해 글로벌 팬덤이 아티스트와 밀접하게 소통할 수 있는 환경을 제공할 예정"이라며 "다각적인 IP 확보를 통해 콘텐츠 경쟁력과 팬덤 플랫폼 영향력을 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com