안민석 경기교육감 후보 선거캠프, 김상일 정치평론가 대변인 임명

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감 캠프가 7일 김상일 정치평론가를 대변인으로 임명했다.
- 김 대변인은 정책·예산 실무 전문가로 AI 시대 교육 전환을 강조한다.
- 캠프는 미래 공교육 혁신 비전을 도민에게 전달할 역할을 맡겼다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보 캠프가 7일 김상일 정치평론가를 대변인으로 임명했다고 발표했다. 이번 인선은 단순히 대변인을 보강하는 것이 아니라 AI 시대에 맞는 미래 교육 전환을 위해 도민들과 깊이 소통하기 위한 것이다.
안민석 캠프는 "김상일 대변인은 국회와 정부, 공공기관 등에서 정책과 예산 실무 경험을 쌓은 전문가"라며 "현재 대한민국 교육이 산업화 시대의 줄 세우기 교육 모델에 머물러 있다는 문제를 꾸준히 제기해 온 인물"이라고 설명했다.
캠프는 이어 "AI가 지식을 검색하고 요약하는 시대에 교육은 더 이상 정답 암기와 획일적 경쟁에 머물 수 없다"며 "안민석 후보가 제시하는 미래형 공교육 혁신과 경기교육 대전환 비전을 도민들에게 쉽고 설득력 있게 전달할 역할을 맡게 될 것"이라고 덧붙였다.
김 대변인은 과거 국세청 적극행정위원과 예금보험공사 예산심의위원·규제심의위원으로 활동했으며 존스홉킨스 국제대학원(SAIS) 한미연구원 이사로도 활동하며 정책과 국제 분야에서 경험을 쌓았다. 그는 또한 안민석 의원실 보좌진으로서 교육, 재정, 입법 분야 정책 실무를 수행한 바 있다.
김상일 대변인은 "현재 대한민국 교육은 단순히 입시 경쟁의 문제가 아니라 시대 변화에 뒤처진 시스템의 문제를 알리고 있다"며 "같은 기준으로 줄 세우고 암기 경쟁을 반복하는 산업화 교육 모델로는 AI 시대 아이들의 미래를 준비할 수 없다"고 강조했다.
그는 이어 "교육은 단순히 시험 점수를 높이는 것이 아니라 창의, 융합, 문제해결 능력을 키우는 방향으로 전환돼야 한다"며 "안민석 후보의 경기교육 대전환 비전이 도민들에게 명확히 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
안민석 후보는 최근 공교육 정상화와 미래형 교육 혁신, AI 시대 창의 및 융합 교육 강화를 핵심 교육 비전으로 제시하고 있다.
beignn@newspim.com