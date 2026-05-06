LS증권, 29일까지 롱숏커뮤니티 이용 고객 대상 경품 증정

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 6일 29일까지 롱숏커뮤니티 이벤트 실시한다.
- 삼성전자 주식선물 예측 적중 횟수 따라 상금 300만원 균등 분배한다.
- 최초 성공·연속 적중 고객에 수수료상품권·금 지급하고 레디백 추첨한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 오는 29일까지 롱숏커뮤니티 이용고객 대상 경품 증정 이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다.
롱숏커뮤니티는 국내 주식시장의 방향성(롱·보합·숏)을 예측하는 소통형 플랫폼으로, 투표를 통해 시장 심리를 파악하고 의견을 나눌 수 있다.
LS증권은 삼성전자 주식선물 상승·하락 예측 투표에 참여한 고객에게 적중 횟수에 따라 상금을 지급할 예정이다. ▲5~9회 적중 ▲10~14회 적중 ▲15회 이상 적중 등 3구간으로 나누고, 구간마다 상금 300만원을 해당 구간에 속한 고객에게 균등 분배한다.
롱·숏 포지션 예측에 최초로 성공한 고객에게는 주식거래 수수료상품권 1만원권이 증정된다. 10회 연속으로 예측이 적중하면 수수료상품권 30만원권, 30회 이상 연속 적중하면 금 3돈이 지급된다. 매일 투표에 참여한 고객 중 추첨을 통해 레디백도 제공한다.
LS증권 관계자는 "다양한 콘텐츠를 통해 고객과의 소통을 강화하며 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com