무안군 '달수빵' 출시…군고구마 활용 디저트

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온오프라인 동시 판매

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안군은 지역 고구마를 활용한 프리미엄 디저트 '무안 달수빵'을 출시하고 온오프라인 판매에 들어간다고 6일 밝혔다.

무안군에 따르면 달수빵은 군 융복합센터에서 생산한 군고구마 페이스트를 원료로 만든 가공식품이다.

무안달수빵 홍보 포스터. [사진=무안군] 2026.05.06 ej7648@newspim.com

지역 농가와 청년 창업자가 협력해 개발한 상생형 상품이다. 제품은 냉동이나 냉장 유통 없이 당일 생산해 당일 배송하는 수제 방식으로 제조된다. 고구마 고유의 단맛과 향을 살린 점이 특징이다.

원료는 수입산을 배제하고 무안산 고구마 페이스트만 사용한다. 방부제를 넣지 않아 전 연령층이 섭취 가능한 디저트로 기획됐다. 판매는 무안읍 리시안카페, 목포세무서 앞 달수카페, 네이버스토어에서 진행된다.

제품 구성은 6종이다. 기본형인 달수 오리지널을 비롯해 피칸크럼블, 솔티캐러멜, 말차, 코코넛, 초코 등이다.

무안군 관계자는 "지역 농산물의 브랜드화와 청년 창업을 결합한 사례"라며 "가공상품 개발을 확대해 농가 소득 증대와 지역경제 활성화를 추진하겠다"고 밝혔다.

업체 측은 "품질 관리를 강화하고 신제품 개발과 온라인 판매를 확대할 계획"이라며 "지역 카페와 관광지 협업을 통해 브랜드 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com