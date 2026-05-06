기획처 "AI 지원, 청년 채용으로 이어져야"…일자리 연계 강화 주문

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직업훈련-채용 연결고리 강조

중기·소상공인 AI 전환 지원도

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 기획예산처가 인공지능(AI) 확산과 산업구조 전환에 대응해 산업지원 정책과 청년 일자리 정책의 연계를 강화해야 한다고 강조했다.

단순 재정 지원을 넘어 실제 민간 채용과 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있는 정책 설계가 필요하다는 지적이다.

기획처는 6일 서울역 스페이스쉐어에서 'AI 시대 청년 일자리 지원방향 모색'을 주제로 제4차 양극화 대응 릴레이 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 AI 확산과 산업 전환 가속화로 청년 일자리 감소 우려가 커지는 상황에서 효과적인 청년 일자리 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

디지털·AI 전환에 취약한 중소기업과 소상공인의 경쟁력 약화 가능성도 주요 의제로 다뤄졌다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.09 photo@newspim.com

이날 간담회에는 청년유니온, 청년정책조정위원회 청년위원을 비롯해 소상공인연합회, 중소기업중앙회, 한국산업인력공단, KDI, 중소벤처기업연구원 관계자 등이 참석했다.

강영규 미래전략기획실장은 모두발언에서 "청년 눈높이에 맞는 일자리 지원 강화를 위해서는 민간 차원의 좋은 일자리 확충 관점이 병행돼야 한다"고 밝혔다.

이어 "AI·첨단전략산업 지원이 확대되는 상황에서 산업지원 정책과 일자리 정책이 보다 긴밀히 연계돼야 한다"며 "대규모 시설·장비 투자나 지방 이전 지원사업도 실제 좋은 일자리를 창출하는 기업이 혜택을 받을 수 있도록 설계돼야 지속적인 민간 채용이 가능하다"고 말했다.

간담회 참석자들은 정부 산업지원이 실제 신규 채용과 고용 유지, 일자리 질 개선으로 이어질 수 있도록 정책 구조를 재설계해야 한다고 제언했다.

특히 기존 직업훈련·일경험 중심 지원 체계를 채용 연계형으로 전환하고, 직업훈련-현장경험-채용으로 이어지는 연결고리를 강화해야 한다는 의견이 제기됐다.

중소기업과 소상공인에 대한 AI·디지털 전환 지원 필요성도 강조됐다. 참석자들은 비용 부담과 전문 인력 부족으로 AI 도입에 어려움을 겪는 현장이 많은 만큼 실제 활용성이 높은 방식의 지원이 필요하다고 지적했다.

아울러 AI 인프라 구축뿐 아니라 이를 활용할 수 있는 인재 확보 지원이 병행돼야 하며, 기업이 직업훈련 이수 여부 등 AI 활용 역량을 쉽게 확인할 수 있는 기반 조성도 필요하다고 제언했다.

강 실장은 "당면한 AI 확산에 대응해 재정지원 틀부터 사업 세부 설계까지 선제적으로 고민한다면 다 함께 성장하는 구조도 가능할 것"이라며 "논의 내용을 바탕으로 향후 예산안 편성과 중장기 전략 수립 과정에서 청년 일자리 지원 방안을 구체화해 나가겠다"고 밝혔다.

'2026 국군장병 취업박람회'가 열린 지난달 28일 오전 경기 고양시 킨텍스에서 장병들이 채용공고를 확인하고 있다. 2026.04.28

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