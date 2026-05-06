"양도세 줄여줘" 세무사 사칭 10억원 가로챈 일당 8명 구속

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경찰에 적발된 세무사 사칭 사기범 일당 사무실 [사진=인천남동경찰서]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =허위 세무법인을 차려 놓고 절세 컨설팅을 해 주겠다고 속여 30여명으로 부터 10억 원 가량을 가로챈 일당 8명이 경찰에 붙잡혔다.

인천 남동경찰서는 사기, 범죄집단조직, 세무사법 위반 등 혐의로 총책 A(38)씨 등 8명을 구속해 검찰에 송치했다고 6일 밝혔다.

또 같은 혐의로 해외콜센터 직원 40대 B씨에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다.

A씨 등은 지난해 5월부터 지난 달까지 절세 컨설팅과 세무신고 대행 등을 미끼로 34명으로부터 9억9100만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

이들은 허위로 세무법인 홈페이지를 개설해 놓고 "탈세가 아닌 합법적인 양도소득세 절세를 선택해야 한다"고 홍보하면서 세무사를 사칭해 상담을 유도한 것으로 파악됐다.

피해자 중에는 양도세 중과 대상인 다주택자들도 포함된 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과 이들은 자금 인출·세탁과 콜센터 등으로 업무를 나눠 조직적으로 범행을 한 것으로 확인됐다.

경찰은 범죄수익금 5억4000만원을 기소 전 추징보전으로 동결했다.

hjk01@newspim.com