전재수·하정우 "AI생태계 구축으로 AI강국 핵심도시 만들 것"

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AI 접목 산업 생태계 혁신 방향 제시

부산 AI 대전환 대한민국 AI 3강 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 전재수 부산시장 후보와 하정우 부산 북구갑 국회의원 후보가 공동으로 부산을 이끌 AI 정책 공약을 발표했다.

전재수·하정우 후보는 6일 부산시의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 "부산을 AI생태계를 만들어 AI강국을 실현하는 핵심도시로 거듭나게 하겠다"고 밝혔다.

전 후보는 "AI강국을 내세운 이재명 정부는 부산을 분산에너지특구와 기회발전특구와 기화발전 특구로 지정했다"며 "정부의 지원이 힘입어 부산은 이제 아시아를 대표하는 AI데이터센터 클러스터로 변신하고 있다"고 말했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 전재수 부산시장 후보와 하정우 부산 북구갑 국회의원 후보가 6일 부산시의회 3층 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열어 AI 정책 공약을 발표하고 있다. 2026.05.06

그러면서 "부산은 세계 2위 환적항이자 글로벌 물류 거점"이라며 "부산의 지리적 이점과 인프라를 잘 활용한 AI소프트웨어 개발과 함께 인재양성 체계를 갖춘 산업생태계가 뒷받침돼야 한다"고 강조했다.

전 후보가 이날 ▲대규모 AI데이터센터 단지 구축▲동부산 미디어AI 특구 유치▲서부산 부산AI산업운영센터제조(AX플랫폼) 신설▲부산신항-UAE칼리파항 통합AI항만솔루션 표준화와 제3국 진출▲UN AI허브 유치와 해양수도·AI글로벌리더쉽 확보▲해양특화 AX취·창업 생태계 조성 등을 정책공약으로 제시했다.

전 후보는 "저는 말이 아니라 결과로 증명해왔다. 해양수산부 부산 이전, HMM 본사 부산 이전, 해사전문법원, 동남투자공사 등 불가능하다고 했던 것들을 현실로 만들었다"면서 "대한민국을 AI강국으로 거듭나게 하는 부산의 AI대전환도 반드시 현실로 만들겠다"고 다짐했다.

하정우 후보는 "북구 주민들의 삶을 바꾸는 AI 대전환을 이루겠다. 북구에는 오랫동안 풀어야 했던 과제들이 있다"며 "아이들의 교육환경, 어르신 인구 증가에 따른 돌봄과 복지, 매일 체감하는 교통 불편, 청년층 일자리 부족과 인구 유출, 전통시장과 골목상권의 활력 회복 문제"라고 진단했다.

이어 "북구의 오래된 현안에 AI라는 새로운 해법을 더해야 한다고 생각한다"라며 "기존의 방식에 AI를 더해 내삶이 실제로 바뀌고 동네에 활기가 살아나는 미래형 북구를 만들겠다"고 덧붙였다.

하 후보는 AI를 통해 항만, 조선, 자동차와 정밀제조, 방산과 우주항공 등에 접목시킬 것을 약속했다.

그는 "인간이 AI에 밀려나는 산업이 아니라 인간과 함께 일하는 새로운 산업 생태계를 만드는 것"이라며 "현장 노동자는 AI 장비를 다루는 전문가가 되고, 청년은 산업 데이터활용하는 인재, 중소기업은 AI를 통한 품질을 높이고 부울경의 수출품은 AI로 업그레이돼 세계 시장에서 다시 경쟁력을 갖게 될 것"이라고 설명했다.

또 "북구의 AI 전환은 여기서 끝나지 않는다. 북구에서 시작한 생활 속 AI 전환은 부산의 AI 전환으로 이어지고 부울경 산업 AI 대전환으로 확정될 것"이라며 "북구에서 시작한 AI 전환으로 부산을 바꾸고, 부울경을 바꾸고, 대한민국 AI 3강의 길을 열겠다"고 목쇠를 높였다.

ndh4000@newspim.com