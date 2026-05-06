경남도, 권한대행 전환 후 행정 공백 최소화 대책 점검

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공직기강 확립 및 국비 확보 방안 논의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 6일 도청에서 도지사 권한대행 주재로 확대간부회의를 열고 권한대행 체제 전환에 따른 행정 공백 최소화와 주요 도정 현안의 안정적 추진 방안을 점검했다고 밝혔다.

박일웅 경남지사 권한대행이 6일 오전 도청에서 확대간부회의를 주재하고 권한대행 체제 전환에 따른 행정 공백 최소화와 주요 도정 현안의 안정적 추진 방안을 점검하고 있다.[사진=경남도] 2026.05.06

이번 회의는 지난 4월 27일 권한대행 체제 전환 이후 처음 열린 확대간부회의로 공직기강 확립과 내년도 국비 확보 등 주요 현안을 집중 논의하기 위해 마련됐다.

박일웅 권한대행은 "권한대행 체제에서도 도민 불편이 발생해서는 안 된다"며 "인허가 지연이나 소극행정 없이 도민 중심의 행정을 추진해 달라"고 당부했다.

공직자에 대한 정치적 중립과 품위 유지도 주문했다. 박 권한대행은 "업무 수행 과정에서 불필요한 정치적 오해가 발생하지 않도록 관련 법령과 절차를 철저히 준수해 달라"며 "각 실·국 사업에 대해 공직선거법 저촉 여부를 사전에 면밀히 검토해 논란을 예방하라"고 지시했다.

내년도 정부예산 확보와 관련해서는 적극적인 대응을 지시했다. 박 권한대행은 "정부 재정 여건과 타 지자체 간 경쟁이 치열한 상황"이라며 "기획재정부와 중앙부처를 직접 방문해 경남 주요 사업의 필요성을 적극 설명하고 목표한 국비를 확보하라"고 촉구했다.

마늘·양파 수확기를 앞두고 농촌 인력 수급 대책도 논의됐다. 박 권한대행은 외국인 계절근로자 운영과 농촌인력중개센터 지원을 강화하고 전 부서가 참여하는 농촌 일손돕기를 통해 인력난 해소에 힘써줄 것을 당부했다.

5월 지역축제와 야외행사가 집중되는 만큼 안전관리 강화도 강조됐다. 박 권한대행은 시·군 및 유관기관과 긴밀히 협력해 행사장 안전관리 실태를 사전에 철저히 점검하고 위험요인 발견 시 즉시 조치해 안전사고를 예방하라고 지시했다.

박 권한대행은 "민선 8기 마무리와 차기 도정 준비가 함께 이뤄지는 중요한 시기"라고 규정하며 "전 공직자가 원팀이 되어 도민들이 안심하고 생업에 종사할 수 있도록 책임감을 갖고 업무에 최선을 다해달라"고 말했다.

news2349@newspim.com