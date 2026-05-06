김영록 "남부권 반도체 벨트 필수"…농업 AX로 전남 산업 전환 가속

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실국장 정책회의, 남부권 반도체 벨트 유치 당위성 강조

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남도지사는 6일 도청 서재필실에서 열린 실국 정책회의에서 남부권 반도체 벨트 구축과 국가 농업 AX(인공지능 전환) 플랫폼 사업을 전남 미래산업 대전환의 핵심 과제로 제시하고 도 차원의 적극 대응을 주문했다.

김 지사는 "첨단산업은 수도권 중심 1극 체제를 넘어 남부권으로 확장해야 한다"며 "광주·전남에는 지역 미래를 좌우할 중대한 전환 기회"라고 밝혔다.

이어 "지방이 살아야 하고 광주·전남 통합을 통한 선도 모델 구축이 필요하다"며 산업 육성 전략 전환을 강조했다.

실국장 정책회의. [사진=전남도] 2026.05.06 ej7648@newspim.com

최근 최태원 SK그룹 회장의 반도체 입지 발언과 관련해서는 "반도체 팹을 염두에 둔 언급으로 보인다"며 "남부권 벨트 구축 필요성과 지역의 준비 상황을 담아 공개 서한을 보냈다"고 말했다.

대통령의 지역 확장 의지를 언급하며 "국회 세미나 등 다양한 채널을 통해 광주·전남의 역할과 실행 방안을 적극 알려야 한다"고 했다.

또 "반도체 인센티브가 수도권에 집중될 이유는 없다"며 "광주·전남은 전력과 인재를 갖춘 지역"이라고 강조했다. 이어 "인재가 없는 것이 아니라 수도권으로 이동하는 것"이라며 "호남권 전체 잠재력을 고려하면 산업 기반은 충분하다"고 덧붙였다.

국가 농업 AX 플랫폼 우선협상대상자 선정과 관련해서는 "AI를 농업에 접목해 융복합 산업으로 전환하는 의미"라며 "전남의 미래농업 전략이 국가사업으로 인정받은 결과"라고 평가했다.

김 지사는 "AI 사업으로 확대된 만큼 선제 대응이 필요하다"며 "국가 정책을 따르는 수준을 넘어 사업 확장 방안도 마련해야 한다"며 "AI 농업혁명을 전남에서 실현하겠다는 각오로 추진하고 농민과 도민이 체감할 수 있도록 쉽게 설명하고 홍보해야 한다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com