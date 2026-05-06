충북교육감 선거, 김성근으로 '진보 단일화' 전격 성사

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도교육감 선거를 앞두고 진보 진영 후보 단일화가 전격 성사됐다.

김성근·조동욱 예비 후보는 6일 충북도교육청 기자실에서 공동 기자 회견을 열고 김성근 후보로 단일화에 합의했다고 밝혔다.

6일 단일후보 발표 뒤 충북교육감 선거 승리를 다짐하는 조동욱(왼쪽), 김성근 후보. [사진=김성근 캠프] 2026.05.06 baek3413@newspim.com

두 후보는 "충북 교육의 민주성 회복과 교육 정상화를 위해 힘을 모으기로 했다"며 '원팀' 체제 구축을 공식 선언했다.

조동욱 예비 후보는 단일화 배경에 대해 "학벌 중심 경쟁과 줄 세우기식 교육 정책 등 시대착오적 흐름을 더 이상 방치할 수 없다는 도민 요구에 응답한 것"이라고 밝혔다.

이어 "김성근 후보와 협의를 거쳐 조건 없이 단일화를 결정했다"고 설명했다.

김성근 예비 후보는 조 후보의 결단에 대해 "충북 교육의 민주주의를 위한 큰 결단"이라며 "깊이 감사드린다"고 밝혔다. 그는 "조 후보가 제시한 교육 정책과 비전을 적극 수용해 선거 과정과 향후 교육 행정에 반영하겠다"고 말했다.

특히 조 후보는 김성근 후보 선거대책위원회 공동 선대위원장으로 합류하기로 했다. 이번 단일화로 진보 진영 내부 표 분산 우려는 상당 부분 해소될 전망이다.

반면 단일화 과정에서 배제된 김진균 예비 후보의 향후 행보는 변수로 남아 있다. 지역 교육계에서는 이번 단일화가 선거 판세에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

한 교육계 관계자는 "교육감 선거는 조직력과 진영 결집도가 중요한 만큼 단일화 효과가 빠르게 나타날 수 있다"며 "향후 정책 경쟁과 중도층 표심이 승부를 가를 것"이라고 말했다.

이번 충북교육감 선거는 윤건영 현 교육감과 김성근·신문규·김진균 후보의 4자 대결 구도로 치러질 전망이다.

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