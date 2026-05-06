진보당 광주시당, 북구·광산구청장 후보 확정…"진보의 날개 펼 것"

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김주업·정희성, "2등이 강해야 1등이 발전"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 진보당 광주시당은 6·3 지방선거를 앞두고 북구청장·광산구청장 후보를 확정했다고 6일 밝혔다.

김주업 북구청장 후보와 정희성 광산구청장 후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 "광주 구청장 5명 중 2명을 진보당으로 선택해 대한민국 정치 혁명을 완성해달라"고 호소했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김주업 북구청장 후보(왼쪽)와 정희성 광산구청장 후보가 6일 광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.05.06 bless4ya@newspim.com

김 후보는 "광주의 1인당 지역내총생산이 최하위권에 머무는 것은 거대 양당의 독점 정치의 결과"라며 "보수의 심장이라 불리던 대구마저 지역주의의 벽을 깨고 있다"고 강조했다.

김 후보는 "대한민국 정치의 심장인 호남이 '진보의 날개'를 펴야 전남광주특별시가 발전한다"고 말했다.

그는 북구와 광산구를 자치시로 승격시켜 열악한 지방재정에 활로를 열고, 이를 바탕으로 전남광주를 대표하는 도시로 성장시키겠다는 구상도 발표했다.

이어 정 후보는 "2등이 강해야 1등이 발전한다"며 "지난 30년간 이어진 민주당의 독점 체제가 지역 정치를 안일에 빠뜨렸다"고 진단했다.

그러면서 "호남에서 진보당이 승리하는 것은 이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 내란 정당의 뿌리를 뽑는 가장 강력한 심판이 될 것"이라고 단언했다.

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