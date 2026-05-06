"지금 딱 필요한 시장"…노관규, 순천시장 재선 도전 선언

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"4년간 도시 대전환 완성하겠다"

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 노관규 전남 순천시장은 6일 민선9기 순천시장 선거 출마를 공식 선언하고 "지난 4년간 만들어온 순천의 변화를 완성하겠다"고 밝혔다.

노 시장은 이날 오천그린광장에서 열린 출마 선언 행사에서 "지금 순천은 멈출 때가 아니라 미래 비전을 위해 더 나아가야 할 때"라며 "말이 아닌 결과로 증명하는 리더가 필요하다"고 말했다.

노관규 순천시장이 6일 오천그린광장에서 기자회견을 열고 4선 도전을 공식 선언하고 있다. [사진=권차열 기자] 2026.05.06 chadol999@newspim.com

그는 "4년 전 시민들의 선택은 정당과 정치권 눈치를 보지 말고 오직 순천의 미래만을 위해 일하라는 준엄한 명령이었다"며 "시민들의 은혜에 보답하기 위해 영혼을 갈아넣는 심정으로 쉬지 않고 달려왔다"고 회고했다.

이어 "2023 순천만국제정원박람회 성공으로 순천이 대한민국을 대표하는 세계적 정원도시로 도약했다"며 "남문터광장, 오천그린광장, 신대천 등 도시 공간 혁신을 통해 시민 일상이 획기적으로 달라졌다"고 성과를 제시했다.

또 "한화에어로스페이스, 포스코리튬솔루션, 코스트코 등 굵직한 기업 유치로 순천 경제를 미래산업 중심 구조로 바꾸는 계기를 만들었다"고 평가했다.

현 상황에 대해 노 시장은 순천을 "위기와 기회의 갈림길"에 서 있다고 진단했다. 그는 "전남 동부권 중심도시로 도약할 결정적 시기인 앞으로 4년은 지속적인 발전이냐, 중단이냐의 분기점"이라며 "그 완성은 아무나 할 수 있는 일이 아니고 경험과 지혜, 강력한 추진력과 용기가 필요하다"고 말했다.

특히 일부 정치세력을 겨냥해 "시민들과 함께 피땀 흘려 만든 변화와 성과를 무시하고 모든 것을 원점으로 돌리려는 세력이 있다"며 "무조건적인 반대와 발목잡기가 관철되면 그 피해는 결국 시민에게 돌아갈 수밖에 없다"고 비판했다.

노 시장은 그린바이오, 문화콘텐츠, 우주항공·방산, 치유 산업, RE100 반도체 국가산단을 묶은 '5대 경제축'을 미래 전략으로 제시하며 "이 토대 위에 순천의 미래를 완성하겠다"며 "지금 딱 필요한 순천시장, 결과로 증명하는 시장은 자신"이라고 지지를 호소했다.

노 시장은 기자회견에 앞서 순천시 선거관리위원회를 방문해 예비후보로 등록했다.

chadol999@newspim.com