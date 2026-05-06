[서울시의원 후보] 국민의힘 마포 1~4선거구, 이민석·이효원·한일용·한정민

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 마포구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 마포구 1~4선거구 후보는 이민석·이효원·한일용·한정민 후보다.

마포구 서울시의원 선거구는 공덕·아현·도화동 일대를 포함한 1선거구, 용강·대흥·염리·신수동 일대를 포함한 2선거구, 서교·망원동 일대를 포함한 3선거구, 상암·성산동 일대를 포함한 4선거구로 구성됐다.

이민석 국민의힘 마포구 1선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 마포구 1선거구 이민석 후보

1981년생인 이민석 후보는 경희대학교 경영대학원을 졸업하고 경영학 석사 학위를 받았다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 주택공간위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원, 정책위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 주택공간위원회 부위원장과 예산결산특별위원회 위원으로 활동하고 있으며 서울주택도시공사 사장 후보자 인사청문특별위원회 위원장을 맡고 있다.

제8대 마포구의회 의원 출신으로 윤리특별위원회 위원장과 예산결산특별위원회 위원장을 지냈다. 현재 민주평화통일자문회의 청년분과위원장과 대통령 직속 국민통합위원회 서울특별시 지역협의회 위원으로 활동하고 있다.

이효원 국민의힘 마포구 2선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 마포구 2선거구 이효원 후보

1988년생인 이효원 후보는 홍익대학교 영어영문학과를 졸업했으며 경희대학교 경영대학원 EMBA학과에 재학 중이다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 문화체육관광위원회 위원과 교육위원회 위원, 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 교육위원회 부위원장과 시민권익위원회 부위원장으로 활동하고 있으며 마약 퇴치를 위한 예방 교육 특별위원회 부위원장을 맡고 있다.

서울특별시의회 국민의힘 대변인과 민주평화통일자문회의 위원으로 활동하고 있으며 국민의힘 서울시당 홍보위원장과 새로운보수당 청년 당대표 등을 지낸 바 있다.

한일용 국민의힘 마포구 3선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 마포구 3선거구 한일용 후보

1962년생인 한일용 후보는 연세대학교 행정대학원 정치행정리더십전공을 졸업하고 정치학 학사 학위를 받았다.

마포구의회 7대 후반기 의장을 지냈으며 운영위원회와 행정건설위원회에서 활동했다. 또한 마포구시설관리공단 이사장을 역임하는 등 지역 공공행정 분야 경험을 쌓았다.

국민생활체육 마포구 농구연합회 회장과 자연보호 마포구협의회 회장 등을 지냈으며 현재 지역 기반 활동을 이어가고 있다.

한정민 국민의힘 마포구 4선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 마포구 4선거구 한정민 후보

1970년생인 한정민 후보는 경희사이버대학교 호텔관광대학원 호텔외식MBA전공을 졸업하고 경영학 석사 학위를 받았다.

국민의힘 마포구을 당원협의회 사무국장으로 활동하고 있다.

현재 주식회사 마음의식탁 대표를 맡고 있으며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.

oneway@newspim.com