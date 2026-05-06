전남교육청, 5·18 46주년 기념주간 운영…참여형 민주교육 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교과연계 참여수업

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남교육청이 5·18민주화운동 46주년을 맞아 오는 18일까지 기념주간을 운영하고 교과 연계 참여형 민주교육을 확대한다.

전남도교육청은 '오월의 꽃, 오늘의 빛'을 주제로 5·18 기념주간을 진행한다고 6일 밝혔다.

전라남도교욱청 전경. [사진=조은정 기자]

이번 주간은 5·18의 역사적 의미를 계승하고 민주주의·평화·인권 가치를 학교 교육과정에서 체계적으로 실천하기 위해 마련됐다. 행사 중심에서 벗어나 교과 수업과 창의적 체험활동을 연계한 참여형 교육으로 운영하는 것이 특징이다.

학교별로 학생 발달 단계에 맞춘 프로그램이 추진된다. 초등학교는 5·18 관련 도서를 활용한 이야기 수업과 평화 메시지 만들기를 진행한다. 중학교는 민주주의 주제 독서토론을 운영한다. 고등학교는 헌법 제1조와 5·18을 연계한 토론과 탐구 활동으로 이해를 심화한다.

학생자치회를 중심으로 퀴즈대회와 평화·인권 캠페인, 릴레이 영상 제작 등 참여 프로그램도 실시한다. 국립5·18민주묘지와 관련 사적지 탐방, 추모 활동, 선언문 작성 등 체험 활동도 병행해 역사 인식 제고를 지원한다.

교육청은 계기교육 자료와 콘텐츠를 학교에 보급하고 청소년 미술공모대회, 역사해설, 다크투어 등 연계 프로그램도 운영할 계획이다.

김광식 민주생활교육과장은 "기념을 넘어 수업과 참여를 통해 민주·평화·인권 가치를 체득하도록 하는 데 중점을 뒀다"며 "전남 의 교육을 바탕으로 민주시민교육을 지속 확대하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com