플래티어, 오픈AI '100억 토큰' 실버 어워드 수상

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어가 오픈AI로부터 누적 API 사용량 100억 토큰을 돌파한 기업에 수여하는 '10B 토큰 어워드'를 수상했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 오픈AI의 '감사 토큰(Tokens of Appreciation)'은 자사 API를 활용해 대규모 데이터를 처리하며 기술적 마일스톤을 달성한 핵심 고객사에게 수여하는 인증이다. 이번 어워드는 전 세계 140여 개 기업에게만 수여됐다.

플래티어가 처리한 100억 토큰은 성경 완독본 약 2만 권에 해당하는 분량이다. 플래티어는 에이전틱 AI 플랫폼 '엑스젠(XGEN)'과 올인원 AI-네이티브 맞춤형 커머스 솔루션 '엑스투비(X2BEE)'를 통해 이 같은 규모의 데이터를 실무 현장에서 운영하며 토큰 처리량을 견인했다.

[사진=플래티어]

엑스젠은 현업 담당자가 직접 AI 워크플로우를 설계하는 노코드(No-Code) 환경과 외부 API·문서를 연결해 실무를 수행하는 '툴 콜(Tool Call)' 기술을 갖췄다. 엑스투비는 MACH(Microservices, API-first, Cloud-native, Headless) 아키텍처와 커머스 특화 소형언어모델(sLLM) '폴라(Polar)'를 탑재해 의도 파악 검색, 액셔너블 AI 챗봇, 마케팅 자동화 등을 제공한다.

플래티어는 특정 LLM에 종속되지 않는 '모델 애그노스틱(Model-Agnostic)' 전략으로 연구개발을 진행 중이다. 오픈AI의 GPT 외에도 구글 제미나이(Gemini), 앤스로픽 클로드(Claude) 등 빅테크 모델과 큐웬(Qwen), 딥시크(DeepSeek) 등 오픈소스 모델을 고객 목적에 맞춰 융합해 제공하고 있다.

이상훈 플래티어 대표는 "이번 오픈AI 100억 토큰 마일스톤 달성은 엑스젠과 엑스투비 솔루션이 산업 현장에서 방대한 데이터를 성공적으로 처리하며 실질적인 성과를 내고 있다는 지표"라며, "앞으로도 다수의 최적화된 모델을 융합하는 모델 애그노스틱 전략과 고도화된 에이전틱 AI 기술을 바탕으로 기업 고객에게 가장 완벽한 AX 환경을 선도적으로 제공할 것"이라고 전했다.

nylee54@newspim.com