외국인 몰리자 BBQ 웃었다…명동·홍대 매출 34% 급증

AI 핵심 요약beta
- 제너시스BBQ가 6일 서울 명동·홍대 등 관광 상권 매출 34.4% 증가를 발표했다.
- 홍대는 61.8%, 명동은 25.8% 매출이 늘며 가장 높은 성장률을 기록했다.
- 외국인 관광객 23% 증가와 K-치킨 수요 확대가 매출 상승 요인이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 제너시스BBQ가 외국인 관광객 증가 효과에 힘입어 서울 주요 관광 상권에서 높은 매출 성장세를 기록했다.
6일 BBQ에 따르면 명동·홍대 등 핵심 상권의 올해 1분기 누적 매출은 전년 동기 대비 34.4% 증가했다.
상권별로는 홍대 매출이 61.8% 늘며 가장 높은 성장률을 기록했고, 명동도 25.8% 증가했다. 성수·강남·잠실 등 주요 관광 상권에서도 상승 흐름이 이어졌다.
BBQ는 외국인 유입이 많은 지역을 중심으로 30~40평 이상 대형 매장을 확대하며 홀 고객 접점을 강화해왔다. 최근 K-치킨과 K-푸드를 함께 즐기려는 관광객 수요가 늘어나면서 매출 확대 효과로 이어졌다는 분석이다.
실제 올해 1분기 방한 외국인은 476만명으로 전년 동기 대비 23% 증가했다. BBQ에서는 황금올리브치킨, 양념치킨, 뿜치킹 등 순살 메뉴와 떡볶이·치즈볼 같은 사이드 메뉴 주문 비중도 늘고 있다. 제너시스BBQ는 공간 경쟁력과 메뉴 경쟁력을 강화해 글로벌 K-치킨 대표 브랜드 입지를 확대한다는 계획이다.
mkyo@newspim.com