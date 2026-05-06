S-OIL, 다우존스 지속가능경영지수 '월드 기업' 선정...16년 연속

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 6일 2025년 다우존스 Best-in-Class 지수에서 16년 연속 월드 기업에 선정됐다고 밝혔다.
- 국내외 정유사 중 아시아 최초이자 유일한 16년 연속 선정 사례다.
- ESG 경영 체계와 탄소경영 성과를 인정받아 이사회 산하 ESG위원회를 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 2025년 다우존스 Best-in-Class 지수(이하 DJBIC, 구 DJSI 다우존스 지속가능경영지수)에서 2010년부터 16년 연속으로 '월드(World) 기업'에 선정됐다고 6일 밝혔다.
16년 연속 DJBIC 월드 기업에 선정된 정유사는 국내뿐 아니라 아시아 지역에서 S-OIL이 최초이자 유일하다.
DJBIC는 세계 최대의 금융정보 제공기관인 S&P Global이 1999년부터 매년 전세계 2500여개 글로벌 기업을 대상으로 지배구조, 공급망 관리, 환경 성과, 인적자원 개발 등 경제, 사회, 환경적 측면을 종합적으로 평가해 지속가능성을 측정하는 세계적 권위의 평가지수이다.
S-OIL 관계자는 "글로벌 수준의 경영 투명성과 우수한 ESG 경영 체계를 바탕으로, ESG리스크 관리, 이해관계자 소통, 탄소경영 고도화 분야에서 모범적 경영 성과를 인정받아 16년 연속 DJBIC 월드 기업에 선정됐다"고 설명했다.
S-OIL은 2021년부터 최고경영층 및 임원으로 구성된 ESG추진위원회를 운영하며 ESG경영의 핵심 과제들을 중점적으로 심의하고 검토하고 있다. 또한 2023년부터는 이사회 산하에 ESG위원회를 설치하여 ESG와 관련된 사안에 대해 회사의 전략·정책에 대한 방향성을 정립하고 성과를 검토함으로써 ESG경영을 확대해 나가고 있다.
tack@newspim.com