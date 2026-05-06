신보, 국정과제 차질없는 이행 위해 '신보 국정과제 추진위원회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 신용보증기금이 6일 대구 본점에서 국정과제 추진 위원회를 열었다.
- 국정과제 이행 현황을 점검하고 중점 과제 20개를 논의했다.
- 강승준 이사장은 경제 체질 개선을 위한 내실 추진을 강조했다.
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'정부 업무보고' 중점 과제 추진 현황 확인, 향후 계획 논의
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금이 6일 대구 본점에서 '신보 국정과제 추진 위원회'를 개최하고, 국정과제의 차질없는 이행을 논의했다.
위원회는 정부의 국정과제 달성을 돕고 유관기관과 협력을 강화하기 위해 만들어진 내부 최고 자문기구로, 분기별 기관장 주재 회의와 월례 실무 회의를 통해 국정과제 이행 상황을 면밀히 점검할 예정이다. 또한 지난 3월 출범한 '정책금융기관 협의회'에 참여해 기관 간 협업 과제도 신속하게 진행할 계획이다.
이번 회의에서는 '2026 정부 업무보고'에서 언급된 중점 과제의 추진 현황을 확인하고 향후 계획을 집중적으로 논의했다.
현재 신보는 ▲AI 첨단산업 특별보증 ▲딥테크 맞춤형 보증 프로그램 ▲지역기업 성장사다리 확충 등 20개 중점 과제를 추진하고 있으며, 일부 과제는 이미 가시적인 성과를 내고 있다.
강승준 이사장은 "국정과제 이행은 단순한 목표 달성이 아닌 우리 경제의 체질을 개선하고 성장 동력을 확충하는 국가적 과제"라며 "위원회를 통해 정책 현안에 부응하는 제도를 적기에 마련하고 내실 있게 추진할 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com