홍명보호 마지막 평가전은 美고지대서 엘살바도르전

6월 3일 유타주 아메리카 퍼스트 필드서 대결

경기장 해발 1356m 위치...베이스캠프와 비슷

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 북중미 월드컵 본선 무대를 정조준한 홍명보호의 마지막 모의고사 상대가 엘살바도르로 확정됐다.

엘살바도르축구협회는 5일 공식 SNS를 통해 현지 시간 6월 3일 미국 유타주 샌디의 아메리카 퍼스트 필드에서 한국과 평가전을 치른다고 발표했다. FIFA 랭킹 100위인 엘살바도르는 이번 월드컵 본선 진출에는 실패했으나 2023년 6월 대전에서 열린 한국과의 맞대결에서 1-1 무승부를 기록했던 북중미의 복병이다. 이번 평가전은 조별리그 1, 2차전이 열리는 멕시코 과달라하라의 고지대 환경에 대비한 맞춤형 전략의 일환이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

대한축구협회는 엘살바도르축구협회의 평가전 일정에 당혹감을 감추지 못하고 있다. 세부 협상이 진행 중인 상황에서 엘살바도르 측이 공개 관례를 무시하고 일방적으로 일정을 발표했기 때문이다. 협회 관계자는 "도장을 찍기도 전에 발표가 나온 것은 처음 본다"며 당황하면서도 이번 평가전의 핵심이 '고지대 적응'에 있음을 분명히 했다. 경기가 열리는 아메리카 퍼스트 필드는 해발 1356m의 고지대로 해발 1571m인 과달라하라 베이스캠프 입성을 앞둔 대표팀에 최적의 리허설 장소가 될 전망이다.

홍명보 감독은 오는 16일 광화문에서 월드컵 최종 명단 26명을 발표하고 18일 곧장 미국 솔트레이크시티 사전캠프로 떠난다. 약 20일간 이어질 사전캠프에서 대표팀은 고강도 훈련과 두 차례의 평가전을 통해 고지대 적응력을 극대화하고 전술 완성도를 끌어올릴 계획이다. 홍 감독이 강조한 '고지대 적응'이 월드컵 성패를 가를 핵심 열쇠로 떠오른 가운데 엘살바도르와의 최종전은 본선 경쟁력을 확인할 마지막 시험대가 될 것으로 보인다.

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