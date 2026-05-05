정부, 장바구니 물가 부담 줄인다...5월 수산물 반값 할인

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오는 6일부터 24일까지 56개 판매처서 진행

최대 50% 할인가격…대중성 어종 위주 판매

[세종=뉴스핌] 정성훈 경제부장·김하영 인턴기자 = 정부가 장바구니 물가 부담을 줄이기 위해 '5월 수산물 할인행사'를 개최한다.

해양수산부(장관 황종우)는 중동 상황에 따른 장바구니 물가 안정을 위해 '5월 수산물 특별 할인전'을 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 오는 6일부터 24일까지 마트, 온라인몰 등 전국 56개 판매처에서 진행되며 최대 50%까지 할인된 가격으로 수산물을 구매할 수 있다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.04 gkdud9387@newspim.com

할인 대상 품목은 대중성 어종(명태, 고등어, 갈치, 오징어, 참조기, 마른멸치 등)과 김, 전복 등 소비자 선호도가 높은 수산물이다.

특히 소비자 수요가 높은 고등어를 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 300g 내외의 '국민 실속 자반고등어'를 할인행사와 연계해 판매할 예정이다.

아울러 해수부는 소비자단체 등 관계기관과 함께 행사 전후 가격을 점검하는 등 할인 지원 정책이 제대로 반영되고 있는지를 철저히 관리할 계획이다.

황종우 해수부 장관은 "5월 가정의 달을 맞아 가족과 함께 수산물을 부담없이 즐길 수 있도록 '국민 실속 자반고등어 판매전', '수산물 특별 할인전' 등 다양한 행사를 준비했다"며 "이번 수산물 할인행사를 통해 국민들의 장바구니 물가 부담이 조금이라도 가벼워지길 바란다"고 말했다.

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