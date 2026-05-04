獨총리, 트럼프 주독 미군감축 발표에 "중요한 파트너" 수습

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 전쟁을 강도 높게 비판했다가 주독 미군 감축과 자동차 관세 인상이라는 거센 후폭풍에 휘말린 프리드리히 메르츠 독일 총리가 수습에 나섰다.

메르츠 총리는 3일(현지시간) 공영방송 ARD 인터뷰에서 "미국 대통령이 우리와 다른 견해를 갖고 있다는 사실을 받아들일 수밖에 없다"면서도 "그렇다고 미국이 우리에게 가장 중요한 파트너라는 확신이 바뀌는 것은 아니다"라고 밝혔다.

지난 3월 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령(우)이 프리드리히 메르츠 독일 총리와 회담하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

그는 "대서양 관계에 대한 노력을 포기하지 않을 것이며 (미국의 도널드) 트럼프 대통령과의 협력도 중단하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

이번 발언은 트럼프 대통령이 독일 주둔 미군 약 5천 명을 6~12개월 안에 철수하도록 지시하고 유럽연합(EU)산 승용차·트럭에 대한 관세를 15%에서 25%로 10%포인트 인상하겠다고 발표한 직후 나온 것이다.

트럼프 대통령의 이런 조치는 메르츠 총리가 지난달 27일 학생들과의 토론에서 미국이 이란과의 협상에서 분명한 전략 없이 임하고 있으며 이란에 굴욕을 당하고 있다고 강하게 비판한 데 따른 보복 아니냐는 관측을 낳았다. 트럼프 대통령은 이에 메르츠 총리를 "무능한" 지도자라고 연일 저격하며 불쾌감을 드러낸 바 있다.

메르츠 총리는 이날 인터뷰에서 미군 감축이 두 정상 간 갈등과 관련 있느냐는 질문에 "아무런 연관이 없다"고 선을 그으면서 "최근 며칠간 들은 내용은 전혀 새로운 것이 아니다"라며 "다소 과장된 측면이 있긴 해도 놀랄 만한 일이 아니며 보복으로 볼 필요도 없다"고 말했다.

이번 감축 발표가 조 바이든 전 행정부 시절 독일에 장거리 토마호크 미사일 대대를 배치하기로 한 계획을 사실상 취소하는 것이라는 점에서 독일에 적지 않은 타격이 될 것으로 보인다. 메르츠 총리는 트럼프 대통령이 이 계획에 약속한 적이 없다면서 "내 생각에 틀리지 않았다면 미국도 현재 충분한 무기를 보유하고 있지 않다"고 덧붙였다.

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