KB국민은행, 6000명 러너와 가정의 날 맞아 한강 일대 달렸다

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 3일 여의도 한강공원에서 KB스타런 러닝 행사를 열었다.
- 6000명 러너가 5km·10km 코스를 달렸고 김길리 선수가 기부금을 전달했다.
- 참가비 등 1억7000만원 전액을 굿네이버스에 기부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 3일 여의도 한강공원 일대에서 5월 가정의 날을 맞아 'KB스타런' 러닝 행사를 개최했다고 4일 밝혔다.
이번 행사에서는 6000명의 러너가 한강 일대 5km·10km 코스를 달렸다. 이날 개회식에는 KB금융그룹이 후원하는 쇼트트랙 국가대표 김길리 선수가 참여해 기부금을 전달했으며, 이후 참가자들과 함께 러닝에도 참여해 눈길을 끌었다.
KB국민은행은 참가비와 모금액 1억 7000여만원 전액을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부했다. 향후 아동지원사업에 사용될 예정이다.
행사장에는 아이들을 위한 퍼즐 맞추기, 모루키링 만들기, 먹거리 부스, 기록 포토존 등을 운영하며 러너 외에도 가족 단위 방문객들에게 풍성한 즐길거리가 제공됐다. 특히 완주 메달에 기록을 새겨주는 무료 각인 서비스는 참가자들로부터 높은 호응을 받았다.
dedanhi@newspim.com