한투운용, 주주가치액티브 ETF 올해 수익률 1위

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주주환원 위한 구조적 개선 가능성이 높은 대형 가치주 선별 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 4일 자사 ACE 라이프자산주주가치액티브 상장지수펀드(ETF)가 국내 상장 주주가치 ETF 가운데 연초 이후 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난달 30일 기준 해당 ETF의 연초 이후 수익률은 65.18%이며, 최근 6개월과 1년 수익률은 각각 76.72%와 139.51%다.

ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF는 국내 상장 기업 중 주주환원을 위한 구조적 개선 가능성이 높은 대형 가치주를 선별해 투자하는 상품이다. 회사는 정량 및 정성 분석을 위해 주주협력주의 전문운용사인 라이프자산운용과 자문 협업을 맺고 있다.

[사진=한국투자신탁운용]

종목 선별 기준은 ▲업종 평균 대비 주가순자산비율(PBR), 주가수익비율(PER)이 20% 이상 할인됐거나 배당 성향이 30% 이하인 기업 ▲지배구조 등의 문제로 저평가돼 있지만 향후 개선 가능성이 높은 기업 ▲밸류 트랩을 경계하며 기존의 저평가 요소를 실제 해소 가능한 기업 등이다.

또한 해당 ETF는 액티브 ETF로, 비교지수 대비 초과성과를 기록하고 있다. ETF의 비교지수는 에프앤가이드가 산출·발표하는 'FnGuide 기업가치 지수'로, 최근 6개월 및 1년 기준 46.75%와 105.56%다. ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF의 수익률이 비교지수를 29.97%포인트(p), 33.95%p 웃돈 셈이다.

순자산액도 꾸준히 증가하고 있다. 한국거래소에 따르면 지난 4월 28일 기준 ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF의 순자산액은 1024억원이다. 2024년 10월 상장한 이후 처음으로 1000억원 돌파에 성공한 것으로, 올해 들어 순자산액이 87.85% 증가했다.

김수민 한국투자신탁운용 ESG운용부 부장은 "'고객가치'를 지향하는 한국투자신탁운용과 '주주가치 제고'를 추구하는 라이프자산운용이 협업해 선보인 해당 ETF가 양사 간 시너지 아래 좋은 성과를 보이고 있다"며 "국내 상장사들의 기업 가치 개선 노력이 꾸준히 나타나고 있는 상황 속에 ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF를 통해 장기적인 성과를 추구하길 바란다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com