삼성자산운용, 'KODEX 미국AI광통신네트워크' 한 달 새 34.4%↑

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"GPU 성능 갉아 먹는 데이터 병목, 광통신이 해결사"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 4일 자사 'KODEX 미국AI광통신네트워크' 상장지수펀드(ETF)가 상장 이후 한 달 기준 수익률 34.4%를 달성했다고 밝혔다.

회사에 따르면 해당 기간 개인 투자자의 순매수 규모는 1533억원으로, 해당 ETF는 한 달 새 순자산 2978억원 규모로 성장했다.

삼성자산운용은 "AI 산업이 고도화되면서 GPU 간 실시간 데이터 처리 수요가 급증하고 있으며 이 과정에서 발생하는 데이터 병목현상을 해소하기 위한 핵심 기술로 광통신 네트워크의 중요성이 부각되고 있다"고 전했다.

[사진=삼성자산운용]

기존 구리 케이블의 한계를 극복하고 전기 신호를 빛으로 바꿔 초고속·초저전력 전송을 가능하게 하는 광통신은 이제 AI 데이터센터의 선택이 아닌 필수재가 됐다는 설명이다.

KODEX 미국AI광통신네트워크는 연산 및 스위칭, 광전환, 네트워크, 백본망까지 데이터가 지나가는 핵심 길목을 담아낸 상품이다. 지난달 30일 기준 주요 편입 종목은 광통신 장비 업체 루멘텀(21.4%), 시에나(20.2%), 코히런트(18.7%) 등이다.

김천흥 삼성자산운용 매니저는 "데이터 병목 현상을 해결하는 핵심 기술이 광통신인 만큼 관련 산업은 반도체 이후 AI 투자의 다음 축으로 급부상하고 있다"며 "구조적으로 확대되고 있는 광통신 기반의 네트워크 수요 흐름은 꾸준히 지속될 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com