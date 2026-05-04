[EPL] '데 제르비 매직' 토트넘, 애스턴 빌라 잡고 강등권 탈출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로베르토 데 제르비 감독의 마법이 토트넘 홋스퍼를 강등 위기에서 구해냈다.

토트넘은 4일(한국시간) 영국 버밍엄 빌라 파크에서 열린 2025-2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 35라운드 원정 경기에서 애스턴 빌라를 2-1로 꺾었다. 지난 라운드 울버햄튼전 승리에 이은 2연승이다. 토트넘이 리그에서 연승을 거둔 것은 지난해 8월 이후 무려 254일 만이다. 승점 37을 확보한 토트넘은 웨스트햄 유나이티드(승점 36)를 제치고 강등권 밖인 17위로 올라섰다.

[버밍엄=뉴스핌] 박상욱 기자=데 제르비 감독이 4일(한국시간) EPL 35라운드 애스턴 빌라와의 원정 경기에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.5.4 psoq1337@newspim.com

경기는 초반부터 토트넘이 압도했다. 전반 12분 코너 갤러거가 페널티아크 정면에서 정교한 중거리 슈팅으로 골망을 흔들며 선제골을 뽑아냈다. 이어 전반 25분에는 마티스 텔의 날카로운 크로스를 히샤를리송이 헤더로 마무리해 2-0으로 달아났다. 데 제르비 감독 특유의 강한 압박에 고전한 애스턴 빌라는 전반 내내 단 하나의 슈팅도 기록하지 못하며 무기력하게 끌려갔다.

후반 들어 애스턴 빌라는 올리 왓킨스 등 주전 선수들을 투입하며 반격에 나섰다. 후반 추가시간 에밀리아노 부엔디아가 만회골을 터뜨렸으나 승부를 뒤집기엔 시간이 부족했다. 토트넘은 끝까지 집중력을 유지하며 귀중한 승점 3을 지켜냈다.

[버밍엄=뉴스핌] 박상욱 기자=데 제르비 감독이 4일(한국시간) EPL 35라운드 애스턴 빌라와의 원정 경기에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.5.4 psoq1337@newspim.com

축구 통계 매체 옵타는 이번 승리로 토트넘의 강등 확률이 23.02%까지 낮아진 반면 웨스트햄의 강등 확률은 74.53%까지 치솟았다고 분석했다.

데 제르비 감독 체제에서 완전히 다른 팀으로 탈바꿈한 토트넘은 이제 자력으로 생존을 확정 지을 기회를 잡았다. 토트넘은 오는 12일 리즈 유나이티드를 홈으로 불러들여 3연승과 함께 잔류 굳히기에 도전한다.

psoq1337@newspim.com