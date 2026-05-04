LS전선, 북미 해양 전력망 공략 가속…OTC 2026 참가

AI 핵심 요약beta
- LS전선이 4일 LS마린솔루션과 협업해 북미 해저 전력망 시장 진출을 본격화했다.
- 7일까지 미국 휴스턴에서 열리는 OTC 2026에 참가해 525kV급 초고압직류송전 해저케이블 등을 선보인다.
- 글로벌 9대 선급 인증을 확보해 설계부터 유지보수까지 통합 수행 체계로 북미 시장 수주 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LS전선이 LS마린솔루션과 협업해 북미 해저 전력망 및 해양 플랜트 시장 선점에 속도를 낸다. 양사는 설계부터 생산, 시공, 유지보수까지 아우르는 통합 수행 체계를 바탕으로 북미 해양 인프라 시장 공략을 본격화할 방침이다.
LS전선은 오는 7일까지 미국 휴스턴에서 열리는 'OTC 2026(Offshore Technology Conference)'에 참가해 해양 인프라용 제품들을 선보인다고 4일 밝혔다. 이번 전시회에서 LS전선은 525kV급 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블과 버스덕트 등 대용량 전력 전송 제품군을 통해 장거리 송전 역량을 제시한다.
북미 해양 인프라 시장은 해저 전력망을 중심으로 투자와 성장세가 지속되고 있다. 이에 대응해 LS전선은 자외선, 염분, 해수 등 극한 환경에서도 내구성과 절연 안정성을 유지하는 해양용 특수 케이블과 진동에 강한 선박용 케이블을 공급한다. 현재 글로벌 주요 9대 선급 인증을 확보해 북미 및 유럽 프로젝트에 즉시 적용 가능한 품질 기준을 갖췄다.
LS전선 관계자는 "해양 인프라는 극한 환경에서의 신뢰성과 장거리 대용량 송전 기술, 시공 경험이 핵심"이라며 "글로벌 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 제품과 시공을 아우르는 통합 경쟁력을 강화해 북미 시장 수주를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
aykim@newspim.com