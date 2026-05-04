박진영, 13일 '새드 앤드 던' 발매…원필·최유리와 협업

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 배우 박진영이 두 번째 미니 앨범으로 돌아온다.

4일 소속사 BH엔터테인먼트에 따르면 오는 5월 13일 발매를 앞둔 박진영의 신보 '새드 앤드 던(Said & Done)' 앨범은 그가 오랜 시간 마음에 품어온 감정과 기억을 하나의 서사로 엮어낸 작품으로, 한층 깊어진 음악적 세계를 담아냈다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 배우 박진영. [사진=BH엔터테인먼트] 2026.05.04 alice09@newspim.com

갓세븐(GOT7) 활동 시절부터 보컬과 퍼포먼스를 중심으로 팀 내에서 독보적인 색을 구축해온 박진영은 감성 짙은 음색과 안정적인 표현력을 바탕으로 꾸준히 음악적 성취를 쌓아왔다.

2021년 싱글 '다이브(DIVE)'를 시작으로 2023년 첫 번째 솔로 EP '챕터0: 위드(Chapter 0: WITH)'를 통해 보다 내밀한 감정과 개인적인 이야기를 솔직하게 풀어내며 솔로 아티스트로서의 방향성을 분명히 했다.

이후 음악과 연기를 넘나들며 삶의 고민과 성장의 순간들을 자연스럽게 작품에 담아온 그는, 지금도 자신만의 속도와 언어로 대중과의 소통을 이어가고 있다.

두 번째 미니 앨범 '새드 앤 던'은 박진영이 살아온 시간 속에서 마주한 다양한 감정과 기억들 중에서도 유년의 순간, 시대의 음악, 그리고 흐르며 빛이 바랜 감정들을 하나로 모아 완성됐다. 끊임없이 변화하는 시대 속에서도 결국 우리를 이어주는 단 하나의 감정, '끝내 남게 되는 것'에 대한 이야기를 담고 있다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 박진영 신보 트랙리스트. [사진=BH엔터테인먼트] 2026.05.04 alice09@newspim.com

앨범 제목 '새드 앤드 던'은 '모든 언어와 이야기가 지나간 뒤에도 결국 남는 것은 사랑'이라는 의미를 내포한다.

정답을 제시하기보다는, 아주 사적인 감정에서 출발해 끝내 마음에 남는 것이 무엇인지 스스로 돌아보게 만드는 앨범이다. 각자의 삶 속에서도 여전히 붙잡고 싶은 감정을 조용히 떠올리게 한다.



이번 앨범에는 90년대 감성을 현대적으로 재해석한 댄서블 팝부터 재지한 브라스 사운드의 알앤비, 몽환적인 드림팝까지 다양한 장르가 담겼다.

특히 오랜 시간 음악적 교감을 나눠온 아티스트들과의 협업으로 완성도를 높였다. 밴드 데이식스(DAY6)의 원필이 참여한 '열일곱', 싱어송라이터 최유리가 함께한 '외사랑', 그리고 프로듀서 구름과의 작업을 통해 한층 풍부한 사운드를 완성했다.

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