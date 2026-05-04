东盟与韩中日财长和央行行长会议 加强合作应对能源与供应链挑战

纽斯频通讯社撒马尔罕5月4日电 东盟（ASEAN）与韩中日（10+3）成员国当地时间3日表示，中东局势持续紧张显著加大区域经济下行风险，各方将加强在能源安全和供应链稳定等领域的合作，以应对外部不确定性冲击。

东盟与韩中日财长和央行行长会议当地时间3日在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行。【图片=韩国银行提供】

在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的东盟与韩中日财长和央行行长会议上，与会各方认为，能源价格上涨、全球金融环境收紧以及资本流动波动加剧，正成为影响区域经济稳定的主要风险因素。各国将根据自身情况采取相应政策，维护宏观经济和金融体系稳定。

会议重申支持开放、以规则为基础的多边贸易体系，并强调加强区域协作对于保障供应链稳定和提升能源安全具有重要意义。

在金融合作方面，各方讨论了提升区域金融安全网"清迈倡议多边化机制"的有效性，并同意加快相关程序，推动快速融资工具尽早落地。同时，与会成员还就加强跨境支付互联互通、拓展区域金融合作范围等议题进行了交流。

韩国银行（央行）副行长柳相大表示，在当前外部环境下，完善区域金融安全网的重要性进一步凸显，相关机制的优化将有助于提升应对风险的能力。

会议还就亚洲债券市场合作机制的优化升级等问题交换意见，并表示将通过持续完善制度安排和开展应急演练，提高区域金融体系的稳定性和韧性。

另外，下一届东盟与韩中日财长和央行行长会议将于明年在日本名古屋举行。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社