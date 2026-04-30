李대통령, 삼성 노조 겨냥했나…"일부 과도 부당한 요구, 다른 노동자에 피해"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 30일 수석보좌관회의에서 과도한 노조 요구를 지적했다.
- 노동자 모두의 연대와 상생 정신이 필요하다고 강조했다.
- 삼성전자 노조 총파업 예고를 겨냥해 함께 사는 세상을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"'나만 살자' 안돼…책임·연대 의식 필요" 강조
'45조 성과급 요구' 총파업 삼선전자 노조 겨냥
산업계·학계 총파업 장기화땐 최대 50조 손실
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 노동절을 하루 앞둔 30일 "일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 국민들로부터 지탄을 받게 되면, 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다"고 지적했다.
이 대통령은 "'나만 살자'가 아니라 노동자 모두가, 국민 모두가 함께 살 수 있는 세상을 만들려는 책임 의식과 연대 의식이 필요하다"고 강조했다.
최대 45조 원의 규모의 성과급을 요구하며 총파업을 예고한 삼성전자 노동조합을 겨냥한 발언으로 풀이된다.
이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 31차 수석보좌관회의를 주재하면서 이같이 말했다.
◆"AI 대전환 시대, 상생·협력 정신 필요" 강조
이 대통령은 먼저 정부 출범 후 처음으로 맞이하는 노동절 의미를 되새겼다. 이재명 정부는 '근로자의 날'이었던 5월 1일을 '노동절'로 명칭을 바꾸고 법정 공휴일로 지정했다.
이 대통령은 "올해부터 노동절이 '노동'이라는 정당한 이름을 되찾았을 뿐 아니라 법정 공휴일로 지정돼 그 의미가 매우 각별하다"며 "내일(5월 1일) 하루는 우리 모두가 노동의 가치와 의미를 함께 공유하고 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 희망했다.
이 대통령은 "인공지능(AI) 대전환으로 노동과 산업 현장이 앞으로 근본적인 변화에 노출된다"며 "이러한 중차대한 도전을 이겨내는 데는 상생과 협력의 정신이 필요하다"고 강조했다.
이 대통령은 "사측은 노동자를 기업 운영의 소중한 동반자로 대우해야 하고 노동자와 노조도 책임의식을 함께 가져야 한다"며 "노동자 상호 간의 연대 의식도 발휘해 주면 좋겠다"고 당부했다.
특히 이 대통령은 "고용에 있어서 약자일 수밖에 없는 노동자들의 힘은, 같은 입장을 가진 다른 노동자들과의 연대에서 나온다"며 "노동3권을 보장하는 이유도 바로 그런 것"이라고 말했다.
◆"노동자·사용자 함께 사는 세상 만들자" 촉구
이 대통령이 '연대'를 주문한 것은 최근 삼성전자 노조의 총파업을 간접적으로 지적하는 의미로 읽힌다. 삼성전자 노조는 연간 영업 이익의 15%인 최대 45조 원 규모로 추정되는 성과급을 요구하면서 다음 달 21일부터 6월 7일까지 총파업을 예고하고 있다.
반도체 산업계와 경제계, 학계에서는 파업으로 인한 손실 규모를 10조~30조 원, 장기화 때는 최대 50조 원에 이를 수 있다고 우려하고 있다.
리얼미터가 전날인 29일 공개한 '삼성전자 파업 관련 인식 조사'(에너지경제신문 의뢰, 27~28일 조사, 임의 전화걸기 자동응답조사 방식)' 결과를 보면 응답자의 69.3%가 '무리한 요구와 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다'고 답했다. '정당한 권리 행사와 보상 요구로 적절하다'는 응답은 18.5%였다.
이 대통령은 "노동자뿐 아니라 사용자도 노동자에 대해서 똑같은 생각을 가져야 한다"며 "우리 국민 모두가 가족 중에 누군가는 노동자고, 또 누군가는 사용자가 될 것이고, 또 넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국 구성원이라 생각하면서 함께 사는 세상을 만들어가면 좋겠다"고 강조했다.
the13ook@newspim.com