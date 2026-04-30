미쉐린, 평창 UCI MTB 월드시리즈 메인 파트너로 참여

AI 핵심 요약beta
- 미쉐린이 30일 5월 1~3일 평창 월드시리즈 메인 파트너 참여를 밝혔다.
- 평창 대회는 아시아 최초 XCO·XCC 월드컵과 25년 만 DHI 월드컵이다.
- 미쉐린코리아는 부스 운영으로 이벤트와 타이어 전시를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 미쉐린이 5월 1~3일 강원도 평창에서 열리는 '2026 WHOOP UCI 마운틴바이크 월드시리즈'의 메인 파트너로 참여한다고 30일 밝혔다.
국제사이클연맹(UCI)과 워너브라더스 디스커버리 스포츠가 공동 주관하는 이 대회는 세계 최고 권위의 산악자전거 대회다. 평창 대회는 아시아에서 처음 개최되는 UCI 크로스컨트리 올림픽(XCO)과 크로스컨트리 쇼트트랙(XCC) 월드컵이며, 25년 만에 아시아에서 열리는 UCI 다운힐(DHI) 월드컵이다.
미쉐린은 1891년 세계 최초로 수리 가능한 탈착식 자전거 타이어를 개발했다. 2024년부터 UCI MTB 월드시리즈의 메인 파트너로 참여하고 있으며, 신규 타이어 라인업을 선보였다.
미쉐린코리아는 대회 기간 현장 부스를 운영해 관람객 대상 게임과 퀴즈 등 참여형 이벤트를 진행하고 자전거 타이어 제품을 전시할 예정이다. 국내에 출시된 미쉐린 자전거 타이어는 로드, MTB, 그래블, 시티 등 모든 라이딩 환경을 아우르는 라인업을 갖추고 있으며, 전국 스포츠온55 판매 대리점 및 온라인 스토어에서 구입할 수 있다.
y2kid@newspim.com