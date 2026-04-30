김관영 지사, 종합특검 '도청 폐쇄' 피의자 조사…"내란 동조 고발, 정치 공세"

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북도지사가 30일 종합특검에 첫 출석했다.
- 12·3 비상계엄 당시 도청 폐쇄 의혹에 대해 부인했다.
- 내란 동조 혐의를 정치 공세라며 사실로 밝히겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
종합특검 출범 후 첫 피의자 공개 소환
민주당 제명 후 무소속 출마도 검토 중
[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 김관영 전북도지사가 12·3 비상계엄 당시 '전북도청 폐쇄 의혹'과 관련해 30일 2차종합특별검사팀(종합특검)에 첫출석했다. 김 지사는 자신이 청사를 폐쇄한 일이 없다며, 자신이 내란 동조 등 혐의로 고발된 것에 대해 '정치 공세'라는 입장을 밝혔다.
김 지사는 이날 오후 2시 경기 과천에 있는 종합특검 사무실에 내란 동조 등 혐의 피의자 신분으로 출석하며 이 같이 밝혔다.
김 지사는 출석에 앞서 "한 개인의 정치적 목적을 위해서 근거 없는 정치 공세 (방식의) 고발장 접수가 오늘 이 자리까지 있게 했다"며 "민주주의 성지인 전북에서 이런 일이 있게 돼 도민들이 큰 불명예를 안게 됐고 이날 조사를 통해서 그 불명예가 해소되기를 기대한다"고 말했다.
아울러 "나는 계엄 당일 계엄의 불법성을 17명의 광역 지자체장 중에 최초로 밝힌 사람"이라며 "이날도 사실과 자료를 통해서 밝혀내도록 하겠다"고 덧붙였다.
김 지사는 '청사 폐쇄가 내란 동조라는 시각에 대해 어떻게 생각하는지'라는 취재진의 질문에 "근거 없는 '정치 공세'"라며 "청사가 폐쇄된 일이 없기 때문에 내란에 동조한 일도 없고, 나는 가장 신속히 국회에서 계엄이 해제되기를 기대하고 같이 노력했다"고 답했다.
김 지사는 이날 자신에게 제기된 또다른 의혹인 '현금 살포 의혹', '무소속 출마 가능성' 등 질문에 대해서는 "'대리비 명목'의 (현금) 지급으로 인한 수사는 진행 중이어서 기회가 되면 자세히 밝히겠다"며 "(무소속 출마 가능성은) 많은 분의 의견을 듣고 있고 심사숙고 중이라는 말씀을 드린다"고 전했다.
지난 2월 종합특검 공식 출범 이후 피의자에 대한 공개 소환조사는 이번이 처음이다. 앞서 조국혁신당 전북도당은 계엄 당시 도청과 도내 8개 시군 청사 출입을 전면 통제하고 폐쇄한 김 지사와 8명의 기초자치단체장을 내란 동조 및 직무유기 혐의로 종합특검에 고발했다.
종합특검은 김 지사를 상대로 계엄 당시 청사 출입을 막은 경위 등을 조사할 전망이다.
한편 김 지사는 오는 6·3 지방선거에서 전북도지사 재선을 노렸지만, 지역 청년에게 현금을 나눠 줬다는 의혹이 알려지며 더불어민주당에서 제명됐다. 민주당 후보로 출마가 불가능해진 김 지사는 무소속 출마 여부를 검토하고 있다.
yek105@newspim.com