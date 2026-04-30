'국힘 컷오프' 박승호 전 시장 무소속 출마 선언..."시민에게 직접 심판받겠다"

AI 핵심 요약beta
- 박승호 전 포항시장이 30일 국민의힘 탈당과 무소속 출마를 선언했다.
- 경선 과정의 밀실 사천과 범죄 피의자 공천을 강하게 비판했다.
- 포항시장 선거가 4파전으로 격화될 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"포스코 협력·기업 유치·실용 행정으로 포항의 영광 재건"...포항 발전 청사진 제시
포항시장 선거 '4파전으로 재편'...민주 박희정·국힘 박용선·무소속 박승호·최승재
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 앞두고 불거진 국민의힘 포항시장 경선을 둘러싼 논란이 지속되고 있는 가운데, 컷오프(공천 배제)된 박승호 전 시장이 탈당과 무소속 출마를 전격 선언하면서 포항 지역 선거판이 격랑에 휩싸였다.
박승호 포항시장 예비후보는 30일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "밀실 사천(私薦)으로 무너진 포항의 공정과 정의를 바로 세우기 위해 시민의 이름으로 직접 심판받겠다"며 포항시장 출마를 전격 선언했다.
박 예비후보는 "19번의 여론조사 중 15번이나 압도적으로 1위를 차지한 저를 명분 없이 배제하고, 수사 중인 범죄 피의자를 공천한 것은 50만 시민에 대한 오만한 선전포고"라며 국민의힘 경선 과정을 강하게 비판했다.
박 예비후보는 " '과메기만 꽂아도 당선된다'는 식의 부끄러운 정치를 끝내고, 정당이 아닌 오직 시민에게만 충성하는 '시민 시장'이 되겠다"고 강조했다.
박 예비후보는 이번 무소속 출마의 배경으로 '희생'과 '대물림'을 강조했다.
박 예비후보는 "이번 도전을 제 인생의 마지막 기회로 삼겠다"며 "마지막 한 번의 임기를 불꽃처럼 태워 포항의 정치 문화를 건강하게 바꾸고, 후배들이 포항의 참된 주인이 되어 마음껏 뛰어놀 수 있는 평탄하고 싱싱한 정치 토양을 물려주는 길을 준비하겠다"고 목소리를 높였다.
그러면서 박 예비후보는 "사법 리스크 후보와 경륜 없는 후보로는 포항의 미래를 담보할 수 없다"고 국민의힘 공천 후보를 겨냥하고 "8년의 시장 재임 기간 검증된 추진력을 바탕으로 포스코와의 협력, 기업 유치, 실용 행정을 통해 포항의 영광을 재건하겠다"며 포항 발전 청사진을 제시했다.
박승호 예비후보는 "어젯밤 10년의 세월을 되돌아보며 한숨도 자지 못했다. 이제 저를 살려주신 분들은 오직 시민뿐임을 깨달았다"고 강조하며 "부패 연대를 물리치고 정의 연대를 세워 포항의 자존심을 되찾겠다"며 지지를 호소했다.
박승호 전 시장이 국민의힘을 탈당하고 '무소속 출마'를 전격 선언함에 따라 포항시장 선거는 더불어민주당 박희정 예비후보와 국민의힘 박용선 예비후보, 무소속 최승재 예비후보 등 4파전으로 전개될 전망이다.
nulcheon@newspim.com