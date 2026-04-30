[프로농구] 아시아 쿼터 선수상 이이지마, 하나은행과 재계약

AI 핵심 요약beta
- 부천 하나은행이 30일 아시아쿼터 선수상을 수상한 이이지마 사키와 재계약을 체결했다.
- 사키는 정규리그 29경기에서 평균 15.0점, 6.3리바운드를 기록하며 팀을 정규리그 2위로 이끌었다.
- 사키는 아시아쿼터 최초 라운드 MVP와 올스타 팬 투표 1위 등 리그 신기록을 세웠다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부천 하나은행이 리그 최고의 아시아쿼터 자원 이이지마 사키와 다음 시즌에도 동행한다. 하나은행 구단은 30일 팀의 핵심 전력이자 아시아쿼터 선수상을 수상한 사키와 재계약을 체결했다고 공식 발표했다. 2025-26시즌 드래프트 전체 1순위로 합류한 사키는 한 시즌 만에 팀에 없어서는 안 될 존재로 거듭났다.
사키의 활약은 압도적이었다. 이번 시즌 정규리그 29경기에 출전해 평균 15.0점, 6.3리바운드, 2.3어시스트를 기록하며 공수 양면에서 살림꾼 역할을 톡톡히 해냈다. 사키의 활약에 힘입어 하나은행은 구단 역사상 정규리그 최다승(20승)과 최고 성적(2위)을 동시에 갈아치웠다. 기록뿐만 아니라 아시아쿼터 최초 라운드 MVP와 올스타 팬 투표 1위, 시상식 만장일치 수상 등 리그의 새 역사를 썼다.
하나은행 관계자는 "사키는 뛰어난 기량은 물론 성실한 태도로 젊은 선수들에게 귀감이 되는 대체 불가능한 자원"이라며 재계약 배경을 설명했다. 사키 역시 "나를 믿어준 구단과 이상범 감독님께 감사드린다"며 "지난 시즌 챔피언결정전에 진출하지 못한 아쉬움이 컸다. 하나은행에서 우승에 도전하고 싶어 재계약을 결정했다"고 소감을 밝혔다.
psoq1337@newspim.com