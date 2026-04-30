임태희 예비후보 제1호 공약 "기초학력 미도달 10명 중 6명 해소"

AI 핵심 요약beta
- 임태희 경기도교육감 예비후보가 30일 미래교육캠프에서 학력 향상 공약 성과를 발표했다.
- 2025년 책임 학년 기초학력 미도달 향상률 61.19%를 기록하며 1797교 두드림학교를 운영했다.
- AI 하이러닝 플랫폼을 98만 학생이 활용하며 학력 격차 해소 계획을 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
두드림학교 87.6% 확대 및 학습지원튜터 운영 등 다중학습안전망 구축 성과 강조
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 예비후보의 미래교육캠프가 제1호 공약인 '학력 향상' 부문의 구체적인 추진 성과와 향후 계획을 발표하며 학력 격차 해소에 대한 강한 자신감을 드러냈다.
30일 임태희 예비후보 미래교육캠프에 따르면 2025년 책임 학년(초3, 중1)의 학기 말 기초학력 미도달 향상률이 61.19%를 기록했다. 이는 기초학력 미도달 학생 10명 중 6명의 문제를 해결한 수치로, '기초학력향상 학교맞춤선택제'와 AI 기반 플랫폼 '하이러닝'을 현장에 적극 도입한 결과로 풀이된다.
임 예비후보는 학년 초 에듀테크 기반 진단을 실시하고, 각 학교 실정에 맞는 프로그램을 선택해 운영하는 맞춤형 지원 체계를 구축해 왔다. 현재 도내 초·중학교 2050교 중 87.66%에 달하는 1797교가 '두드림학교'를 운영하며 학생 맞춤형 보장 체계를 가동 중이다.
학습 결손 방지를 위한 촘촘한 안전망 구축도 성과로 제시됐다. 임 예비후보 측은 △학생 맞춤형 교육 선도학교 200교 운영 △학습지원튜터 배치 △학습도약 계절학기 1117교 지원 등을 통해 다각적인 학습 지원을 이어왔다. 또한 기초학력지원센터 신설을 통해 성과 관리를 체계화하고 전문교원 125명을 양성하며 전문성 강화에도 주력했다.
AI 기반 교수학습 플랫폼 '하이러닝'의 안착도 눈에 띈다. 하이러닝은 학생별 맞춤형 콘텐츠 추천과 교사용 AI 평가 시스템을 지원하는 플랫폼으로, 2025년 10월 말 기준 도내 학생 약 98만 명과 교사 9만 5천여 명이 활용하고 있다. 특히 최근 유네스코 35개국 교육 관계자들이 미래 교육 모델로 연구할 만큼 국제적인 경쟁력을 인정받고 있다.
임태희 예비후보는 "제1공약인 학력 향상을 추진한 결과 교육 현장에서 실질적인 지표 개선이 나타나고 있다"며 "학부모들이 아이들의 학력 걱정을 덜 수 있도록 AI 맞춤 교육과 종합학습관리 시스템을 지속적으로 발전시켜 경기미래교육을 완성하겠다"고 밝혔다.
beignn@newspim.com