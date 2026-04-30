중국 제조업 PMI 2개월째 확장국면, 기대지수 3개월 연속 상승

AI 핵심 요약beta
- 중국 국가통계국이 30일 4월 제조업 PMI 50.3을 발표했다.
- 전월比 0.1p 하락했으나 2개월째 경기 확장 국면을 유지했다.
- 생산·주문 지수 상승, 비제조업 PMI는 49.4로 위축됐다.
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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 대표적인 경기 선행 지수인 제조업 구매관리자지수(PMI)가 2개월째 경기 확장 국면을 유지했다.
중국 국가통계국은 4월의 제조업 PMI가 전달 대비 0.1포인트(p) 하락한 50.3을 기록했다고 30일 발표했다.
기업 구매 담당자 조사를 바탕으로 작성되는 PMI 통계는 경기 동향을 보여주는 지표다. 기준선인 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다.
중국의 제조업 PMI는 1월 49.3, 2월 49.0을 기록하며 2개월 연속 위축 국면에 위치했다. 3월에는 PMI가 50.4를 기록하며 확장 국면에 진입했고 4월에도 확장 국면을 유지했다.
제조업 PMI의 5개 하부 항목 중 생산 지수는 51.5로 전달 대비 0.1p 높아졌고, 신규 주문 지수는 50.6으로 1.0p 하락했다. 원자재 재고 지수, 고용 지수, 배송 지수는 모두 50을 하회했다.
중국 국가통계국은 "생산 지수와 주문 지수가 모두 50을 상회하고 있다"며 "첨단 제조업의 PMI는 0.1p 상승한 52.2, 장비 제조업은 0.3p 상승한 51.8을 기록했다"고 설명했다.
특히 국가통계국은 생산 및 경영 활동 기대 지수가 전달 대비 1.1p 상승한 54.5를 기록했다고 발표했다. 국가통계국은 "제조업 기업들의 미래 시장 상황에 대한 낙관적인 기대감이 강화되고 있다"며 "식품, 자동차, 철도, 선박, 항공우주, 장비 등의 기대 지수는 모두 58 이상의 높은 구간에 위치해 있다"고 강조했다.
중국 국가통계국은 4월의 비제조업 PMI는 전달 대비 0.7p 하락한 49.4를 기록했다고 이날 발표했다. 건설업 활동 지수는 전달 대비 1.3p 하락한 48.0, 서비스업 활동 지수는 0.6p 하락한 49.6을 기록했다.
ys1744@newspim.com