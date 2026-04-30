[종합] 커머스에 웃은 네이버, 하반기 무료배송·AI 수익화 '속도'

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 30일 2026년 1분기 매출 3조2411억원, 영업이익 5418억원을 기록했다.
- AI와 커머스 성장으로 매출은 전년 대비 16.3%, 영업이익은 7.2% 증가했다.
- 하반기 멤버십 연계 무료배송 추진과 AI 수익화로 선순환 구조를 구축한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하반기 무료 배송 추진...AI 수익화도 기대
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 1분기 매출 3조2411억원으로 역대 분기 최대 매출을 기록했다. 인공지능(AI)과 커머스를 앞세워 영업이익도 5418억원으로 성장세를 이어갔다.
네이버는 30일 2026년 1분기 매출액으로 3조2411억원, 영업이익으로 5418억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 16.3%, 영업이익은 7.2% 증가한 수치다.
◆ 커머스 앞세워 성장세...하반기 멤버십 연계 무료배송 추진
네이버는 올해부터 ▲네이버 플랫폼 ▲파이낸셜 플랫폼 ▲글로벌 도전으로 매출 분류를 변경했다. 이는 네이버의 핵심 사업과 신규 사업의 기회를 명확하게 하기 위함이다.
광고와 서비스 중심의 네이버 플랫폼 매출은 전년 동기 대비 14.7% 성장한 1조8398억원을 기록했다. 광고는 전년 대비 9.3%, 서비스는 35.6% 늘었다. 스마트스토어의 거래액과 매출 성장이 가속화되며 서비스 매출 성장을 견인했다.
최수연 네이버 대표는 이날 진행된 2026년 1분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 "스마트스토어 거래액이 24% 성장하고 네이버플러스스토어(네플스) 거래액도 28% 성장했다"며 "네플스는 이용자의 앱 체류 시간도 초기 대비 2배 이상 늘었다"고 설명했다.
네이버는 커머스 부문 전략으로 무엇보다 배송 경쟁력을 강화한다는 계획이다. N배송의 효과가 수치로도 나타나고 있고 무엇보다 배송 서비스의 고도화가 선순환 체계를 형성할 수 있다는 판단에서다. 이에 네이버는 중장기적으로 N배송의 비중을 50% 이상으로 확대하는 것을 목표로 한다.
최 대표는 "2026년 네이버 커머스 전략은 배송 경쟁력 강화"라며 "하반기 멤버십과 연계한 무료 배송을 추진한다. 올해 N배송 커버리지는 25% 이상으로 설정했으며 목표대로 진행 중"이라며 "멤버십 무제한 무료배송으로 네이버만의 차별화된 물류 생태계를 공고히 할 것"이라고 강조했다.
◆ AI 브리핑 연착륙...하반기 AI 수익화 전망
지난해 3월 선보인 AI 브리핑도 성장세를 이어가고 있다. 올해 3월 기준 전년 대비 2.5배 이상 성장하고 후속 질문 클릭 횟수도 10배 이상 늘어난 것이다.
AI 브리핑은 네이버의 새로운 AI 검색 서비스로 검색 결과를 AI로 요약해 보여준다. 여기에 지난 27일 출시한 AI탭으로 대화하듯 AI 검색이 가능해졌다.
최 대표는 "AI탭의 경우 출시가 된 지 얼마 되지 않아 구체적인 수치를 말씀드리기는 어렵지만 초기 사용자들의 반응은 긍정적"이라며 "AI탭은 쇼핑, 식당찾기를 버티컬로 제공하고 있다. 전체 이용자들을 대상으로 서비스를 실시한 뒤 연결 서비스도 늘려갈 것"이라고 전했다.
최 대표는 "(AI 브리핑은) 3분기 본격적인 수익화를 예정하고 있다"라며 "AI 검색이 플랫폼 내 구매와 예약 전환으로 완결되는 선순환 구조를 구축하고 연말까지 의미 있는 신규 수익원으로 안착시키는 것이 목표"라고 덧붙였다.
AI으로 확보한 데이터는 소상공인을 위한 쇼핑 에이전트 구축에 활용한다. 최 대표는 "검색, 커머스, 결제 인프라를 보유한 네이버는 에이전트 기반의 구매와 예약 경험을 제공할 수 있는 최적의 사업자"라며 "이러한 강점을 바탕으로 에이전트를 통해 소상공인도 네이버를 활용할 수 있도록 지원할 것"이라고 전했다.
origin@newspim.com