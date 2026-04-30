이남호, '학력신장 3.0' 공약 발표…학력 경쟁력 강화 제시

AI 핵심 요약beta
- 이남호 전북교육감 예비후보가 30일 학력신장 3.0 공약을 발표했다.
- 기초학력부터 미래역량까지 4단계 성장 경로와 맞춤 지원 체계를 제시했다.
- AI·독서 교육 확대와 교원 행정업무 감축으로 교육 환경을 강화했다.
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AI·독서 결합 사고력 교육 확대와 진로·정주 연계 통합 성장 경로 구축
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보가 학생 학력을 전국 상위권으로 끌어올리기 위한 '학력신장 3.0' 공약을 발표하며 교육 체계 전환을 제시했다.
이 예비후보는 30일 전북도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "학력신장 3.0은 성적 중심을 넘어 인성과 사고력, 진로 역량까지 아우르는 새로운 교육 기준"이라며 "교육활동 보호가 전제되지 않으면 학력 향상도 어렵다"고 밝혔다.
이번 공약은 '기초학력→기본학력→미래역량→진로·진학'으로 이어지는 4단계 성장 경로를 중심으로, 생애주기별 맞춤형 학력 지원 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.
기초·기본학력부터 AI·독서 교육, 경험학습, 대입까지를 통합적으로 연계하는 구조다.
기초학력 보장을 위해 초등 단계부터 '조기진단-조기처방-성장관리' 체계를 도입하고, 초등 3학년 책임교육 학년제와 기초학력 100% 책임제를 추진한다.
문해력과 수리력 성장 이력 관리, 영유아 단계 언어·정서 발달 지원 등으로 학습 결손을 사전에 차단하겠다는 구상이다.
AI와 독서를 결합한 사고력 교육도 핵심 전략으로 제시됐다. AI 기반 학습 진단과 맞춤형 경로 설계, 전 교과 독서교육 확대를 통해 비판적 사고력과 문제해결력을 강화하고, 2028 대입 개편에 대응하는 인재 양성을 목표로 한다.
교육활동 보호도 주요 과제로 포함됐다. 교원 행정업무 30~50% 감축과 학교행정지원센터, AI 행정비서 도입 등을 통해 교사가 수업에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.
이와 함께 유·초·중·고를 연계하는 '이음교육'을 도입하고, 중학교 자유학기를 학업 도약 구간으로 재설계한다. 해외연수와 체험활동 등을 지원하는 '교외학습지원센터(가칭)'를 설립해 학생 경험학습을 확대하고 대입 경쟁력으로 연결할 계획이다.
또한 권역별로 '상산고 수준 지역명품학교 10개'를 육성하고, 대학·기업·지자체가 참여하는 협력 플랫폼을 구축해 지역 내 교육·정주 선순환 체계를 마련한다는 구상도 제시했다.
이 예비후보는 "기초학력은 반드시 책임지고 AI·독서 기반 교육을 결합해 전북을 실력 있는 교육 지역으로 만들겠다"며 "학생의 성장 전 과정을 지원하는 체계를 구축하겠다"고 강조했다.
gojongwin@newspim.com