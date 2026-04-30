광주 서구, 40년 이상 노후 건축물 점검

AI 핵심 요약beta
- 광주 서구가 30일 정기 안전점검 대상 제외 노후 소규모 건축물을 대상으로 안전점검 지원사업을 추진한다고 밝혔다.
- 지원 대상은 사용승인 후 40년 이상 경과한 연면적 200㎡ 이하 2층 이하 민간 건축물이며 균열·기울기 등을 5단계로 평가한다.
- 모집 기간은 7월 31일까지이며 소유자는 신청서를 서구청 건축과에 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 서구가 정기 안전점검 의무 대상에서 제외된 노후 소규모 건축물을 대상으로 '안전 점검 지원사업'을 추진한다고 30일 밝혔다.
건축물 붕괴와 균열 같은 안전사고를 사전에 예방하기 위한 목적이다.
지원 대상은 사용승인 후 40년 이상 경과한 연면적 200㎡ 이하, 2층 이하 민간 건축물이다.
점검은 단계별로 진행한다. 1차 점검에서는 건축 분야 전문가가 현장을 방문해 균열, 기울기, 지반 침하 등을 확인하고 안전등급을 5단계로 평가한다.
이후 미흡 또는 불량 등급 건축물에 대해서는 구조 안전과 화재 안전을 포함한 정밀 점검을 실시한다.
점검 결과에 따라 건축물 소유자에게 보수·보강 등 필요한 조치를 안내하고 긴급 위험이 확인될 경우 사용 제한 등 행정조치를 병행한다.
모집 기간은 7월 31일까지며 사업 참여를 희망하는 건축물 소유자 또는 관리자는 신청서를 작성해 서구청 건축과에 방문하거나 우편으로 제출하면 된다.
김이강 서구청장은 "안전관리 사각지대에 놓여 있던 소규모 노후 건축물까지 점검을 확대해 주민 불안을 해소하겠다"며 "선제적인 안전점검과 체계적인 사후관리를 통해 생활 속 안전사고를 예방하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com