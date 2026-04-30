[MLB] 김하성, 재활 첫 실전경기서 1안타 1도루...잘 치고 뛰어

AI 핵심 요약beta
- 김하성이 30일 더블A 홈경기에 유격수로 복귀 출전했다.
- 1회 좌전 안타와 더블 스틸로 손가락 상태 걱정 줄였다.
- 수비 안정 후 6회 교체, 메이저 합류 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 긴 재활의 터널을 지나 마침내 그라운드로 돌아왔다.
애틀랜타 산하 더블A 콜럼버스 클링스톤스 소속인 김하성은 30일(한국시간) 미국 조지아주 콜럼버스 시노버스 파크에서 열린 몽고메리 비스킷츠와의 홈경기에 2번 타자 유격수로 선발 출전했다. 지난 1월 손가락 부상 이후 약 3개월 만에 치른 실전 복귀전에서 2타수 1안타 1도루를 기록했다.
복귀 첫 타석부터 방망이가 날카롭게 돌아갔다. 팀이 0-3으로 뒤진 1회말 1사 주자 없는 상황에서 김하성은 상대 선발 잭 카트소나스를 상대로 좌전 안타를 뽑아냈다. 출루 후에는 주루에서도 존재감을 드러냈다. 후속 타자 볼넷으로 2루에 진루한 뒤 더블 스틸을 성공시키며 3루까지 파고들었다. 득점으로 이어지진 않았지만 수술 부위였던 손가락 상태에 대한 우려를 줄였다.
수비에서도 안정감을 보였다. 3회초 1사 2, 3루 위기에서 빗맞은 타구를 전력 질주로 처리한 뒤 러닝 스로우로 타자 주자를 잡아냈다. 공수에서 역할을 수행한 김하성은 3회말 두 번째 타석에서 우익수 뜬공으로 물러난 뒤 6회초 수비 시작과 함께 교체됐다. 소속팀 콜럼버스는 5-6으로 패했다.
지난 시즌 종료 후 FA 시장에 나섰던 김하성은 부상 여파 속에 애틀랜타와 1년 2000만 달러 계약을 맺었다. 이후 비시즌 중 낙상 사고로 오른쪽 중지 수술을 받았으나 예상보다 빠른 회복세를 보이고 있다. 현지 매체들은 마이너리그에서 출전 시간을 늘린 뒤 조만간 메이저리그 로스터에 합류할 것으로 전망하고 있다.
psoq1337@newspim.com