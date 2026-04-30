이정선 예비후보로 단일화 결정…김해룡·고두갑 '원팀 지원'

AI 핵심 요약beta
- 이정선 예비후보가 30일 김해룡·고두갑 예비후보를 누르고 교육감 단일화 선출됐다.
- 광주시교육청에서 공동 기자회견을 열고 지역 교육 발전을 위해 단일화 합의했다.
- 여론조사와 토론회 결과를 반영해 실력 중심 원팀 구성으로 교육 변화 호소했다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 교육감 3자 단일화 경선에서 이정선 예비후보가 김해룡·고두갑 예비후보를 누르고 선출됐다.
이들 후보는 30일 광주시교육청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 "지역 교육의 중단 없는 발전과 대도약을 위해 이정선 후보로 단일화를 합의했다"고 밝혔다.
이어 "개인의 정치적 신념과 이해관계를 뒤로 하고 더 나은 전남광주 교육이라는 하나의 목표 아래 뭉쳤다"고 강조했다.
이 예비후보는 "단일화된 힘은 곧 광주처럼 전남교육의 실력 회복과 교육 복지의 확대로 이어질 것"이라며 "두 분이 일군 소중한 정책적 자산과 교육에 대한 열정을 고스란히 이어받겠다"고 각오를 다졌다.
그는 "고두갑의 혁신, 김해룡의 현장, 그리고 저 이정선의 실력을 모아 단 한 명의 아이도 소외되지 않는 교육을 만들겠다"고 말했다.
이어 "교육은 곧 실력이다. 검증된 실력을 갖춘 저희 원팀에게 투표로 전남광주 교육 변화의 주역이 돼 달라"고 호소했다.
그러면서 "저희는 우리 아이들에게는 따듯함으로, 미래를 여는 길에는 유능함으로 교육을 책임지겠다"며 "전남광주 교육의 밝은 미래, 상생 원팀을 반드시 열겠다"고 다짐했다.
이번 단일화는 최근 실시된 두 차례의 여론조사 결과를 반영하는 방식이 적용됐다. 3명의 후보가 방송 토론회를 거치며 서로의 정책 현안에 공통분모가 많다는 점에서 탄력을 받았다.
bless4ya@newspim.com