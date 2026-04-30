경기도교육청, '찾아가는 인사상담' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 5월 6일부터 15일까지 지방공무원 정기 인사상담을 시행한다.
- 고양, 광명, 구리남양주, 성남 등 권역별 거점 상담소를 확대해 접근성을 높였다.
- 인터넷 예약시스템을 고도화해 원하는 날짜와 시간을 자유롭게 선택할 수 있게 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사전 예약시스템 고도화로 편의성 제고… "공정하고 열린 인사 행정 구현"
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 지방공무원들의 목소리에 귀를 기울이고 인사 행정의 신뢰도를 높이기 위해 '2026년 상반기 지방공무원 정기 인사상담'을 시행한다.
도교육청은 오는 5월 6일부터 15일까지 열흘간 '공정한 인사, 열린 상담'이라는 기치 아래 인사 고충을 해소하고 소통 중심의 조직문화를 조성하기 위한 정기 상담 기간을 운영한다고 30일 밝혔다.
이번 인사상담의 가장 큰 특징은 상담 접근성을 획기적으로 개선했다는 점이다. 기존에 남부·북부청사로 제한되었던 대면 상담 장소를 고양, 광명, 구리남양주, 성남 등 주요 권역별 거점 상담소로 확대 운영한다. 이를 통해 원거리에서 근무하는 공무원들이 청사까지 이동해야 하는 시간적·물리적 부담을 대폭 줄였다.
상담 신청 과정의 편의성도 높아졌다. 도교육청은 사전 예약시스템을 고도화해 신청자들이 인터넷을 통해 원하는 날짜와 시간대를 자유롭게 선택할 수 있도록 했다. 특히 예약 시작일을 이틀로 분산해 시스템 접속 폭주를 방지하고, 신청·확인 기능을 분리하는 등 사용자 중심의 환경을 구축했다.
이 같은 예약제 운영을 통해 내담자는 장시간 대기하는 불편을 덜고, 상담자는 사전에 충분한 준비를 마친 뒤 내실 있는 상담을 진행할 수 있게 되어 상담의 질이 한층 높아질 것으로 기대된다.
도교육청은 이번 정기 인사상담을 통해 수렴된 고충과 의견을 향후 인사 정책에 적극 반영할 계획이다. 도교육청 관계자는 "지방공무원 누구나 편하게 인사 상담에 참여할 수 있도록 여건을 지속적으로 개선할 것"이라며 "수요자 중심의 공정한 인사 문화를 정착시켜 모두가 즐겁게 일할 수 있는 조직을 만들겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com