경기도, 외국인노동자 대상 '찾아가는 VR·AI 기반 안전교육' 연중 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 30일 외국인노동자 대상 VR·AI 안전교육을 연중 실시한다고 밝혔다.
- 사업장 방문형으로 비언어 VR 체험과 AI 동시통역 강의를 진행한다.
- 27일 화성시 사업장 등 2회 실시됐으며 신청 사업장에 순차 확대한다.
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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 언어 장벽과 교육 접근성 부족으로 산업재해 위험에 노출된 도내 외국인노동자를 위해 사업장을 직접 찾아가는 가상현실(VR) 및 인공지능(AI) 기반 안전교육을 연중 실시하고 있다고 30일 밝혔다.
도내 외국인노동자는 중대재해 발생 위험이 높은 환경에서 일하면서도 체계적인 산업안전 교육을 받기 어려운 상황이다. 주중에 사업장을 이탈해 별도의 외부 집합 교육을 받기 어렵고, 한 사업장 내에 여러 국적의 노동자가 있어 일방향 한국어 교육으로는 한계가 있다.
이에 따라 도는 외국인노동자가 일하는 현장을 직접 방문하는 방식과 비언어 중심의 교육을 결합한 맞춤형 프로그램을 도입했다.
교육은 가상현실 기기를 활용해 제조업 현장에서 실제 발생할 수 있는 4~5개의 주요 위험 상황을 직접 체험하는 방식으로 진행된다. 체험 후에는 사고 발생 원인과 미준수 안전수칙을 시각적으로 설명해 언어 장벽 없이 직관적인 이해를 돕는다.
필수적인 강의식 교육 시에는 인공지능 동시통역 기술을 적용해 다국적 노동자들이 자국어로 실시간 교육 내용을 전달받을 수 있도록 조치했다.
교육 종료 후에는 노동자의 이름을 한글로 적은 스티커를 안전모에 부착해 주변 동료들이 이름을 부르며 소통하게 하는 '이름 불러주기' 캠페인도 병행한다. 이를 통해 외국인노동자의 현장 내 소속감을 높이고 상호 존중 문화를 확산한다는 구상이다.
이 교육은 지난 27일 화성시 소재 사업장을 포함해 현재까지 총 2회 실시됐다. 화성시 현장에는 해당 사업을 주관하는 고용노동부 관계자가 참관해 가상현실과 인공지능을 접목한 현장 운영 상황을 점검했다. 실제 교육을 이수한 한 외국인노동자는 가상현실 체험을 통해 안전수칙을 지키지 않았을 때의 위험성을 실감할 수 있어 큰 도움이 됐다고 평가했다.
외국인노동자 안전역량 강화 교육을 희망하는 사업장은 '경기도 중대재해 예방 사각지대 해소 지원' 온라인 누리집이나 전자우편을 통해 신청하면 된다. 접수 후 일정을 협의해 순차적으로 현장 방문 교육을 진행할 예정이다.
경기도는 앞으로도 외국인 노동자와 소규모 사업장 등 중대재해 취약 분야를 집중 지원하는 등 도민이 체감할 수 있는 산업안전 정책을 지속적으로 확대할 계획이다.
1141world@newspim.com