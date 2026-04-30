행안부, 민생 추경 신속 집행 주문…지방선거 앞두고 공직기강 점검

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 30일 중앙지방정책협의회를 열어 민생 회복 협력을 논의했다.
- 추경 집행 속도 높이고 청년 일경험 사업 조기 추진을 당부했다.
- 공직기강 확립과 선거 중립 준수, 지역 축제 정상 개최를 요청했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 민생 회복을 위한 추가경정예산의 신속한 집행을 강조하는 한편, 지방선거를 앞두고 공직기강 확립과 정치적 중립 준수를 당부했다.
행정안전부는 30일 정부세종청사에서 17개 시·도 부단체장이 참석한 가운데 '2026년 제3회 중앙지방정책협의회'를 개최했다고 밝혔다.
김민재 행정안전부 차관 주재로 열린 이날 회의에서는 중동 전쟁 장기화와 고물가 상황 속에서 민생경제 회복을 위한 중앙과 지방 간 협력 방안이 집중 논의됐다.
행정안전부는 특히 고유가 피해지원금 등 국민 생활과 직결된 사업이 지체 없이 집행될 수 있도록 지방정부의 추경 편성과 집행 속도를 높여줄 것을 요청했다.
또 청년 실업 문제 완화를 위한 '사회연대경제 청년 일경험 시범사업'의 조기 추진을 위해 참여기업 사전 발굴 등 지방정부의 적극적인 협조도 당부했다.
이와 함께 기후에너지환경부는 전기차 수요 증가에 대응해 국비 추경에 맞춘 지방비의 적기 편성을 요청했다.
정부는 지방선거를 앞두고 공직기강 확립에도 힘을 쏟기로 했다. 공무원의 정치적 중립을 철저히 지키고, 허위·조작 정보 유포 등 선거 공정성을 훼손하는 행위에는 엄정 대응할 방침이다.
아울러 임기 말에 발생할 수 있는 선심성 예산 편성이나 무리한 사업 추진, 특정인을 고려한 인사 운영 등 행정 신뢰를 저해하는 행위에 대한 점검도 강화한다.
한편 정부는 지방선거로 인해 지역 축제가 과도하게 위축되지 않도록 법령 범위 내에서 정상 개최를 지원할 것을 요청했다.
이날 회의에서는 농지 전수조사, 자살예방관 운영 활성화, 공영주차장·전통시장 태양광 보급 등 부처별 주요 정책도 함께 논의됐다.
김민재 행정안전부 차관은 "중동전쟁의 긴 그림자와 고물가가 지속되는 어려운 여건 속에서 국민이 힘들 때 정책은 더 빠르고 더 가까워야한다"며 "민생회복을 위한 이번 추경이 단순한 재정 투입이 아니라 가장 필요한곳에 가장 먼저 닿아 국민의 일상 회복을 뒷받침할 수 있도록 중앙과 지방이 협력해나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com