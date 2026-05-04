(월요일·음력 3월18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월4일(월요일·음력 3월18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 통기타 치며 노는 날이 생길 수 있겠다.
72년생 : 깊은 고민에 빠질 가능성이 있겠다.
84년생 : 명예에 족함을 알아야 하겠다.
96년생 : 뜻이 있는 곳에 길이 보이겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 사람을 만나겠다.
73년생 : 명분이 있는 길을 만들어야 하겠다.
85년생 : 이익이 크게 발생하겠다.
97년생 : 투자한 것만큼 성과가 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 좋은 일이 생길 수 있겠다.
74년생 : 실천하면 결과가 좋겠다.
86년생 : 행동으로 보여줘라.
98년생 : 생각보다 큰돈이 들어오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 존경받을 일이 생기겠다.
75년생 : 다시 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.
87년생 : 돈과 명예가 들어오겠다.
99년생 : 간절하게 원하는 바를 얻겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 희망이 현실이 되겠다.
76년생 : 변해야 일이 풀리겠다.
88년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
00년생 : 재물보다 사람이 우선이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
77년생 : 소원성취 운세가 들어오겠다.
89년생 : 멀리 있던 사람이 다가오겠다.
01년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 자신의 고집을 내려놔야 앞으로 가겠다.
78년생 : 새로운 사업을 시작하겠다.
90년생 : 믿고 맡기는 것이 좋겠다.
02년생 : 쌓다가 부수고, 부수고는 다시 쌓는 일이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 지도자의 모습을 보여줘야 하겠다.
79년생 : 여기에서 흔들리면 안 되겠다.
91년생 : 의지를 굳게 다져야 하겠다.
03년생 : 파도가 삼키어 버린 옛사랑을 그리워하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 실패했던 사업이 성공하겠다.
80년생 : 순풍이 불기 시작하겠다.
92년생 : 일에 활기가 돌기 시작하겠다.
04년생 : 너를 사랑했었다고 고백하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사업이 크게 확장되겠다.
81년생 : 인정받아 이익을 얻는다.
93년생 : 다시 시작하면 성공하겠다.
05년생 : 마음 아픈 사랑을 잡고 울겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 큰 사업이 확정되어 성공하겠다.
82년생 : 기회가 왔으니 잡으면 성공하겠다.
94년생 : 고요 속에 곤란이 들어있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 대의명분을 살리는 것이 중요하겠다.
83년생 : 양보해야만 어려운 상황을 극복할 수 있겠다.
95년생 : 생각한 대로 밀고 가는 좋겠다.