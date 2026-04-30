경기도기숙사, 실전형 화재 대응 훈련 실시..."입사생들 안전 대응 역량 강화"

AI 핵심 요약beta
- 경기도기숙사가 29일 화재 상황 가정 소방훈련 실시했다.
- 연막탄 활용해 대피 유도 후 CPR 응급처치 교육 진행했다.
- 청년 입사생 안전 역량 강화와 정기 교육 강조했다.
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조도연 관장 "작은 화재라도 방심하지 않는 것이 무엇보다 중요"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도기숙사는 지난 29일 저녁 화재사고에 취약한 봄철 건조기를 맞아 기숙사 내 화재 발생 상황을 가정한 실전형 소방훈련과 응급처치 교육을 실시하며 청년 입사생들의 안전 대응 역량 강화에 나섰다고 30일 밝혔다.
도기숙사에 따르면 이번 훈련은 화재에 취약한 기숙사 환경 특성을 고려해 실제 상황과 유사한 조건에서 진행됐다. 건물 1층에서 누전으로 인한 화재가 발생한 상황을 가정하고, 연막탄을 활용해 시야 확보가 어려운 긴급 상황을 연출했다.
연기감지기와 비상경보가 울리자 기숙사 직원들은 즉시 층별 대피조로 투입돼 "불이야"를 외치며 입사생들을 신속히 대피시켰다. 입사생들은 안내에 따라 질서 있게 이동해 지정된 집결 장소로 안전하게 대피했다.
특히 이번 훈련은 단순 대피에 그치지 않고 응급상황 대응 능력까지 함께 강화하는 데 중점을 뒀다. 집결지에서는 외부 전문강사의 지도 아래 약 1시간 동안 심폐소생술(CPR) 및 응급처치 실습 교육이 진행됐으며, 참여자 전원에게는 수료증이 전달됐다.
훈련에 참여한 한 입사생은 "같은 공간에서 생활하면서도 서로를 돌볼 여유가 부족했는데 이번 훈련을 통해 위기 상황에서 서로를 지킬 수 있는 존재라는 점을 실감했다"며 "안전한 공동체를 만드는 데 꼭 필요한 경험이었다"고 소감을 전했다.
또 다른 입사생은 "실제처럼 연기가 차오르는 상황에서 훈련을 해보니 긴장감이 컸지만 대피요령을 몸으로 익힐 수 있어 큰 도움이 됐다"고 말했다.
경기도기숙사는 화재 및 응급상황 대비 교육을 반기마다 정기적으로 실시하고 있으며, 입사생과 전 직원이 반드시 이수해야 하는 '생활 필수 안전교육'으로 운영하고 있다.
조도연 경기도기숙사 관장은 "작은 화재라도 방심하지 않는 것이 무엇보다 중요하다"며 "신속한 판단과 체계적인 대응으로 인명 피해를 원천 차단하고 청년들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 보금자리를 만들어 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com