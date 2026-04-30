김해시, 공항소음 피해 대학생 장학금 600명 지원

AI 핵심 요약beta
- 경남 김해시가 30일 공항소음 피해지역 대학생 600명에게 50만 원 장학금을 지급한다.
- 주민지원사업 일환으로 인원 확대와 온라인 신청 도입으로 편의성을 높인다.
- 피해지역 거주기간 등 고려해 선정하며 2018년부터 1736명에게 8억6800만 원 지급했다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 공항소음 피해지역 대학생 600명에게 1인당 50만 원 장학금을 지급한다고 30일 밝혔다.
이번 지원은 '공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률'에 따른 주민지원사업 일환이다. 공항소음 생활 불편 주민의 교육비 부담을 줄이고 지역 인재 양성을 돕기 위해 추진됐다.
올해는 주민 수요를 반영해 선정 인원을 지난해 300명에서 600명으로 확대했다. 기존 행정복지센터 방문 외에 김해시청 누리집 신청을 도입해 편의성을 높였다.
대상 선정은 피해지역 거주기간, 공항 인접도, 다자녀 여부, 가구 내 대학생 수를 종합 고려한다. 관내 대학 재학생에게 가점을 부여해 지역 인재 육성을 강화했다.
시는 2018년 지원 근거 마련 후 올해까지 1736명에게 8억6800만원을 지급했다. 공항소음 보상과 교육 확대에 기여했다.
피해지역은 2023년 부산지방항공청 고시에 따라 주촌면·대동면·불암동·활천동·삼안동·부원동·회현동·동상동·내외동·칠산서부동 일부로, 약 9만 명이 거주한다.
news2349@newspim.com