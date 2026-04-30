오정세, '모자무싸'서 터진 디테일 연기…분노 독백까지 '압도적 존재감'

AI 핵심 요약beta
- 오정세가 30일 JTBC 드라마 '모자무싸'에서 섬세한 감정 연기로 호평을 받았다.
- 넷플릭스 톱10 1위와 화제성 상위권을 기록하며 극의 몰입도를 높였다.
- 박경세 역으로 증오 독백과 떨림 연기로 캐릭터 생동감을 불어넣었다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 오정세가 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서 섬세한 감정 연기로 강렬한 존재감을 발산하며 시청자들의 호평을 이끌고 있다.
첫 방송 이후 넷플릭스 '오늘 대한민국의 톱 10 시리즈' 1위 기록은 물론, K-콘텐츠 경쟁력 분석 기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스에서 발표한 TV-OTT 드라마 화제성까지 상위권을 기록하며 매회 뜨거운 화제를 모으고 있는 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(모자무싸). 차영훈 감독의 다정한 연출과 박해영 작가의 송곳 같은 통찰이 빚어낸 조화 속에서 날개를 단 듯한 배우들의 연기력이 돋보이는 가운데, 극 중 영화감독 '박경세' 역을 맡은 오정세의 활약에 좋은 반응이 이어지고 있다.
오정세가 맡은 '박경세'는 자신과는 다르면서도 닮아 있는 '황동만'(구교환)과 20년지기이자, 그를 극도로 싫어하는 인물. 유독 동만의 앞에서 감정 제어가 불가능한 캐릭터인 만큼, 오정세는 다이내믹하게 감정을 표현하며 극의 몰입도를 한층 끌어올렸다. 특히 동만에게 빠른 템포로 증오의 대사를 쏟아내고, 지긋지긋하다는 듯 쏘아보는 시선으로 캐릭터에 강렬한 색을 입혔다.
오정세의 디테일한 감정선은 경세의 긴 독백 장면에서도 빛을 발했다. 썩은 귤, 고장 난 제어장치 등에 비유하며 동만을 향한 불만을 쉼 없이 쏟아내거나 '국가 스트레스 관리반' 이야기를 장황하게 풀어내는 등 이른바 오정세의 '분노 독백' 장면들이 꾸준히 화제를 모으고 있는 것. 이는 방대한 대사량 속에서도 감정의 높낮이와 악센트의 강약을 정교하게 조절하며 전달력을 극대화한 오정세의 연기력이 돋보이는 대목이다.
뿐만 아니라 오정세는 목소리의 떨림으로도 캐릭터를 생동감 있게 만들어갔다. 특히 자신의 영화에 대한 악플을 무기력하게 읊조리며 등산하는 장면과 단체 채팅방에서 자신의 영화를 비난한 동만에게 화를 누르며 말하는 장면에서는 경세의 처참한 마음이 고스란히 전달되며 임팩트를 안겼다. 또한 동만에게 보내는 반격의 메시지엔 오정세의 쫄깃한 내레이션이 더해져 '박경세'의 집요하면서도 유치한 면모를 유쾌하게 완성했다.
이렇듯 캐릭터가 가진 증오심과 지독한 열등감까지 리얼하게 소화하며 '박경세'라는 인물에 생명력을 불어넣은 오정세. 이와 동시에 아내 '고혜진'(강말금)과 자신의 영화 주연 배우 '장미란'(한선화)의 카리스마 앞에선 곧바로 쭈굴거리는 모습을 보이는 등 다양한 케미스트리로 '모자무싸'에 특별한 활력을 더하고 있다. 이런 오정세의 존재가 드라마에 없어서는 안 될 재미 포인트로 등극한 가운데, 앞으로 그가 보여줄 활약에 더욱 기대감이 높아지고 있다.
한편, 오정세가 출연하는 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.
moonddo00@newspim.com