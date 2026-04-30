경기도 '초등학생 치과주치의 사업' 5월 4일부터 시행

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 4일부터 초등 4학년 11만명을 대상으로 치과주치의 사업을 시행한다.
- 학생들은 앱 문진표 작성과 예약 후 구강검진·교육·예방진료를 무료로 받는다.
- 지난해 참여율 92%에 만족도 98%로 구강용품 사용이 13.5%p 증가했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 다음 달 4일부터 초등학교 4학년생 11만명을 대상으로 예방 중심의 구강 관리 서비스를 제공하는 '2026년 초등학생 치과주치의 사업'을 시행한다고 30일 밝혔다.
도에 따르면 초등학생 치과주치의 사업은 영구치아 배열이 완성되고 구강건강 관리 효과가 높은 시기인 초등학교 4학년생 아동이 지정 치과 의료기관에서 구강검진, 구강보건교육, 예방진료 등을 무료로 받을 수 있는 사업으로 경기도 는 2019년부터 추진해 아동 구강건강 관리 제도로 자리매김했다.
검진 기간은 다음 달 4일부터 11월 30일까지로 대상 학생은 학교에서 제공된 안내문을 참고해 치과 방문 전 '덴티아이경기' 앱으로 문진표 작성, 온라인 동영상 교육을 이수하고 검진받을 치과로 전화 예약 후 방문하면 된다. 지정 치과는 2,300여 개로 참여가 계속 늘어나고 있어 도내 주소지에 상관없이 이용할 수 있고 덴티아이경기앱에서 검색할 수 있다.
지난해에는 초등학교 4학년생 12만3825명 중 11만3945명이 치과주치의 검진을 완료해 대상자 92%가 사업에 참여했고 만족도 조사 결과 이용 학생(보호자) 98%가 만족한다고 응답했다. 사업 참여 전후로 조사된 학생들의 행동 및 인식 변화를 살펴보면, 치실 등 구강용품 사용이 참여 후 13.5%포인트(p) 증가했고 설탕섭취 습관은 7.3%p 감소했으며 주관적 구강건강 인식도 81.1%에서 85.5%로 4.4%p 상승했다. 특히 무료로 구강관리 서비스를 제공 받고, 문진표와 결과서를 종이 문서 없이 편리하게 전용앱으로 받을 수 있는 점에 만족한다고 응답했다.
경기도는 사업참여 방법을 담은 애니메이션 동영상을 제작해 배포하고 다문화가정 어린이를 위해 영어, 중국어, 러시아어, 베트남어 등 15개 국어로 번역한 안내문을 학교로 배부했다. 일반 의료기관 이용이 어려운 장애인 학생을 위해서는 장애인 이용 가능 치과를 발굴해 870여 개 의료기관 명단을 특수학교에 별도 안내했다. 또한 같은 연령의 학교밖 청소년과 미등록 이주아동도 치과주치의 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 등 제외되는 아동 없이 촘촘한 정책을 펼치고 있다.
이와 함께 도는 그간의 사업 추진 결과 지자체-학교-의료기관의 유기적 협력이 높은 참여율로 이어지는 만큼 초등학생 치과주치의사업에 지자체의 역할이 반드시 필요하다며, 지속적인 사업 추진을 위해 보건복지부에 '초등학생 치과주치의사업' 전국 확대와 국비지원을 건의했다.
김남수 경기도 건강증진과장은 "아동 구강건강은 평생 건강의 기반으로 올바른 구강보건교육과 적절한 예방 진료를 무료로 받을 수 있는 치과주치의사업에 많은 학생의 참여를 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com