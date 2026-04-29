'딸깍' AI 도서 시대..."출판계, 신뢰 인프라 산업으로 거듭나야"

한국출판인회의 포럼

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 인공지능(AI)으로 책을 찍어내는 시대가 현실이 됐다. 클릭 몇 번으로 생성된 이른바 '딸깍 도서'가 온·오프라인 유통 채널을 넘쳐흐르자, 출판계가 나섰다. 한국출판인회의는 29일 마포중앙도서관 마중홀에서 'AI 시대의 출판 생태계, 기회와 위기 사이에서 길을 찾다'를 주제로 포럼을 열었다.

홍영완 한국출판인회의 회장은 "인공지능이 글을 쓰는 낯선 시대에도 새로운 문장을 써 내려가는 것은 결국 인간의 몫"이라고 운을 뗐다.

29일 마포중앙도서관에서 열린 'AI 시대의 출판 생태계, 기회와 위기 사이에서 길을 찾다' 포럼. [사진= 출판인회의] 2026.04.29 fineview@newspim.com

기조발제를 맡은 박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 교수는 출판의 정체성을 다시 정의할 것을 촉구했다. 그는 "출판 산업의 주요 경쟁자는 더 이상 동일 산업 내부에 있지 않다"고 했다. AI 플랫폼과 데이터 기업이 편집·큐레이션·유통이라는 출판의 핵심 기능을 빠르게 흡수하고 있다는 것이다.

박 교수가 제시한 대안적 프레임은 출판업을 '신뢰 인프라 산업'으로 재정의하는 것이다. 단순히 책을 만드는 업종이 아니라, 정보의 진위와 품질을 검증하고 사회적 신뢰를 생산하는 인프라로 자리매김해야 한다는 논리다. 구체적인 정책 과제로는 대규모 AI 학습에 대한 통지·선택·보상 구조 마련, 출판 분야 별도 AI 활용 표시제 도입, 중소 출판사를 위한 집단 협상 인프라 구축이 제시됐다.

윤성훈 클레이하우스 대표(한국출판인회의 AI미래전략위원장)는 "출판사를 AI 생성물 판별의 '최초 검증 주체'로 설정하자"며 출판물을 세 단계로 구분한다. 첫째, 인간 저자의 저작물. 둘째, 인간 저자의 통제와 검증이 이뤄진 AI 생성 저작물. 셋째, 인간의 충분한 통제 없이 AI가 생성한 저작물, 즉 딸깍 도서다.

소설가 문지혁은 창작의 본질론으로 논의를 확장했다. 그는 LLM(대형언어모델)이 통계적 평균을 향해 수렴하며 '정답'을 출력하는 반면, 문학은 정답에서 탈출하려는 "거대한 오답 노트"에 가깝다고 표현했다. 작가의 신체적 경험에서 비롯된 구체성과 고유성, 이것이 AI가 쉽사리 복제할 수 없는 인간 저자의 마지막 무기라는 것이다.

교보문고 류영호 부장은 "콘텐츠가 디지털 방식으로 빠르게 생성되고 전자책·오디오북·주문형 인쇄(POD)를 통해 실물로 즉시 변환되는 시대"라고 단언했다. 책과 디지털 콘텐츠의 경계가 흐려지는 상황에서 서점은 단순 유통 채널을 넘어 "무엇에 가치를 부여할지 결정하는 신뢰 설계의 주체"가 되야 한다는 것이다.

박주옥 국립중앙도서관 지식정보관리부장은 AI 생성물의 대량 납본 신청이 국가 지식자료 관리 체계에 과부하를 주고 있다고 했다. 박 부장은 납본 체계를 보존과 이용서비스로 분리하고, 보존용 온라인 자료는 무상 납본, 이용자 서비스용은 선별 구매 모델로 재편할 것을 제안했다. 제도 설계의 방향은 설득력이 있지만, 선별 기준을 누가, 어떤 근거로 결정할지는 후속 논의가 필요한 지점이다.

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